Masser at grine af - og ikke noget at blive krænket over

Anders Matthesen: "Jokes fra en straight hvid mand"

- Jeg har aldrig forstået dem, der siger: "Du kan da bare spørge. Det værste, der kan ske, er, at du får et nej". Var det også sådan, det foregik i et af flyene 11. september? "Jeg kunne godt tænke mig at få flere peanuts". "Du kan da bare spørge. Det værste, der kan se, er at du får et nej"...

Anders Matthesen laver en knugende bevægelse med korslagte arme hen over sit bryst for at vise, at det er nu, man kan holde sit "krænk" - sin følelse af at være blevet krænket - tæt ind til sig, indtil det går over, og der kommer noget sjovere. Lidt ligesom når et barn i cirkus bliver bange for klovnen, og man holder barnet tæt ind til kroppen, indtil der kommer heste.

Anders Matthesen er blevet spurgt, om der da slet ikke er grænser for, hvad man må sige?

- Det er da et underligt spørgsmål. Jeg sparker da heller ikke døren ind til en restaurant, der er kendt for at lave stærk mad for at lægge ud med at spørge, om der slet ikke er nogen grænser for, hvor stærk maden må blive.

I det nyeste standup-show af og med Anders Matthesen, "Jokes fra en hvid straight mand", er der ikke noget som helst at blive krænket af eller stødt over.

Til gengæld er der et væld af skarpt sete iagttagelser, som man kan få et serie særdeles gode grin over. Som gamle tv-serier, som ikke holder, fordi de er alt for langsomme, idiotiske gps-meddelelser, irriterende overskuds-tjekkede bageværter i tv, dumme reality-deltagere med et elendigt sprog, i det hele taget lidt for let og løs omgang med sproget, om at kloge sig indforstået med personalet i specialbutikker i et forsøg på at dække over sin egen ensomhed - og flere små byger af farjokes, som Anders Matthesens egne børn ikke selv bryder sig om, fordi det er farjokes ("og ja, det er det - jeg er far, og jeg laver jokes"). For eksempel den om at gå ind til Tøjeksperten og spørge, hvilket tøj de selv har opfundet, og hvis de ikke har noget af det, skal man nok være forsigtig med at kalde sig ekspert.

Eller den om at falde over en ejendomsannonce med ordene "Solgt - lignende søges". - Hvis du leder efter noget lignende, skulle du nok ikke have haft så travlt med at sælge, vel?

Anders Matthesen har også lagt mærke til, at folk er særdeles gavmilde med at dele ud af egne skavanker: - Du skal da lige se eftervirkningerne af min graviditet, siger de. Men nej tak, jeg kan godt nøjes med at lade fantasien råde og behøver ikke se landkortet over sydsjællandske landeveje.

Selv lider han med et underansigt, der falder i søvn 20 minutter før resten af kroppen - og så får han det absolut maksimale ud af at beskrive et møde med politiet, netop som han er kommet til at køre i forkert retning i en ensrettet gade i Odense.

Som altid fyger det med hurtige bemærkninger, gerne af den overrumplende, lidt hårde type efter skallesmækker-modellen, og det geniale hos Anders Matthesen ligger først og fremmest i afleveringen, det yderst detaljerede ordforråd og ikke mindst en knvskarp timing. Og så det gode, gamle kneb med at lade et par vendinger vende tilbage flere gange. For eksempel at brillerne er glemt hjemme på natbordet, så man må gætte sig til, hvad der står i menukortet i restauranten - og ender med at vælge alt andet end det, den meget unge og uerfarne tjener foreslår.

Efter det meste af halvanden times underholdning i højt gear må man konstatere, at det stadig kører for Anders Matthesen, han er fortsat blandt de skarpeste, hvis ikke den skarpeste, ikke bare på grund af sit meget alsidige emnevalg, men også i kraft af en aldeles udmærket omgang med sproget og alle dets virkemidler.

Ove Nørhave

on@dnmh.dk

Anders Matthesen med showet "Jokes fra en hvid straight mand" i AKKC, Aalborg Kongres og Kultur Center, lørdag aften.

Anders Matthesen-show