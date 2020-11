Massetest i fem kommuner begynder i næste uge

NORDJYLLAND:I lørdags begyndte regionen at masseteste borgere i Thisted og Frederikshavn kommuner.

Og i den kommende uge – uge 47 - skal der massetestes i Hjørring, Jammerbugt og Læsø Kommune. I begyndelsen af uge 48 kommer turen så til borgerne i Brønderslev og Vesthimmerland.

Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Testningen i de syv kommuner vil stå på i minimum fem dage i hver kommune. I alle kommuner bliver der oprettet minimum fire teststeder fordelt ud over hele den respektive kommune, og alle borgere over to år er, for de mindstes vedkommende naturligvis via forældrene, selv ansvarlige for at bestille tid til test via hjemmesiden coronaprøver.dk.

- Vi forøger løbende kapaciteten, og derfor kan alle borgere heller ikke forvente at blive testet i løbet af første dag. Vi lægger løbende testtider ud, så borgere, der ikke er blevet testet, bør holde øje på hjemmesiden. Og respekter gerne, at man ikke bare kan møde op uden at have booket tid, siger Jan Nybo, der er chef for regionens COVID-19 testindsats, i pressemeddelelsen.

Åbner for tidsbestilling i weekenden

Jan Nybo fortæller desuden, at tidsplanen potentielt kan blive fremrykket, hvis det lykkes at få opjusteret endnu mere testkapacitet til Region Nordjylland.

Der er ikke lige nu lagt tider ind på coronaprøver.dk for Hjørring, Jammerbugt og Læsø kommuner. Disse tider bliver lagt ind senest i løbet af den kommende weekend.

Borgere i de fem kommuner, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Brønderslev og Vesthimmerland bør vente med at lade sig teste, indtil massetestning starter op i de respektive kommuner - medmindre borgerne har symptomer, er nær kontakt til en smittet eller skal testes forud for eksempelvis hospitalsbesøg.

Borgerne i de berørte kommuner kan finde mere information om testtilbud og massetest og få svar på flere spørgsmål omkring hvem der skal testes og hvordan på regionens hjemmeside