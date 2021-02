Massetest speedes op: Du får maksimalt 20 km til et teststed - se steder og åbningstider

NORDJYLLAND:Fra på mandag er der maksimalt 20 kilometer til en test for corona. Langt de fleste nordjyder vil dog i praksis have en meget kortere afstand. I forbindelse med den gradvise genåbning af Region Nordjylland er et fintmasket og lettilgængeligt testtilbud nemlig afgørende.

Det oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Regionen opretter flere teststeder og flere dage med test i samarbejde med Falck. Falck står for hurtigtestene, som foretages gennem næsen, mens Region Nordjylland står for de såkaldte PCR-test, der foretages med skrab i munden.

- Vi har selvfølgelig en stor forpligtelse til at sikre mange testmuligheder lige nu og her, da et negativt testresultat er en forudsætning for at skoleeleverne i blandt andet afgangsklasserne og på ungdomsuddannelserne kan møde ind på mandag. Vi skruer derfor gevaldigt op for kapaciteten fra fredag morgen, siger kontorchef i regionens Sundhedsplanlægning, Jacob Bertramsen i pressemeddelelsen.

Fra næste uge vil Falck i vid udstrækning gå over til de nye hurtigtest, som ikke skal så langt op i næsen.

- Vi ved, at det har afholdt nogle fra at lade sig teste. Det er derfor godt, at det meste af ubehaget kan fjernes med den nye testform. Så det bør ikke være dét, som afholder nogle fra at lade sig teste med hurtigtest fra næste uge af, siger Jacob Bertramsen.

Teststeder for PCR-test (den i halsen) Aalborg Kongres- og Kulturcenter, Europa Plads 4, Aalborg, alle dage 9-17, fredag 26/2 + lørdag 27/2 er der åbent 9-20 Aalborg Øst, Trekanten Sebbersundvej 2A, alle dage 9-17, fredag d. 26/2 + lørsdag 27/2 er der åbent 9-19 Aalborg Universitetshospital i Thisted, Højtoftevej 2, Thisted, alle dage 9-17 Hobro Idrætscenter, Amerikavej 22, Hobro, alle dage 9-17 Frederikshavn, Skippergade 23, alle dage 9-17, fredag 26/2 + lørdag 27/2 er der åbent 9-18 Hjørring, Læsøvej 10, alle dage 9-17, fredag 26/2 + lørdag 27/2 er der åbent 9-18 Brovst, Sygehusvej 6, tirsdage, fredage og føndage 9-17 Brønderslev, Knudsgade 15, mandage og fredage 9-17, fredag d. 26/2 er der åbent 9-18 Dronninglund, Rørholtvej 18, onsdage og søndage 9-17 lørdag 27/2, åbent 9-17 Hirtshals, Grævlingevej 9, tirsdage, torsdage og søndage 9-17 Læsø, Byrum Hovedgade 56, torsdage 10-14 Frøslev, Elsøvej 240, mandage, onsdage og fredage 9-17 Skørping, Himmerlandsvej 59, tirsdage og lørdage 9-17 Aars, Messevej 1, onsdage og lørdage 9-17 Sæby, Styggekrumpensvej 3, lørdage 9-17 Skagen, Sankt Laurentii Vej 87, onsdage og lørdage 9-17 HadsundStadionvej 25, mandage og søndage 9-17 Fjerritslev, Brøndumvej 14-16, mandage og onsdage 9-17, lørdag 27/2 åbent 9-17 Hurup, Jernbanegade 4, tirsdage og lørdage 9-17, lørdag 27/2 åbent 9-17

Det er muligt at få foretaget en hurtigtest uden tidsbestilling, mens det kræver tidsbestilling via www.coronaprover.dk for at få adgang til at blive PCR-testet.

Hvis der skal bruges et testsvar inden mandag morgen, bør PCR-test være foretaget senest lørdag, mens hurtigtesten bør foretages senest søndag.

Der er desuden blevet oprettet ekstra teststeder i Fjerritslev og i Hurup. Det vil være forskelligt i løbet af ugen, om det er muligt at få PCR-test eller hurtigtest.

Teststeder for hurtigtest (den i næsen) Aalborg Lufthavn, Ny Lufthavnsvej 100, alle dage 8-20 Gigantium (Aalborg Ø), Willy Brandts Vej 31, alle dage 8-20 Thisted, Willhelmsborgvej 14, alle dage 8-20 Hjørring, Thomas Morilds Vej 11, alle dage 8-20 Hobro, Smedevej 1, alle dage 8-20 Frederikshavn, Sydhavnsvej 2, alle dage 10-17 Hirtshals, Niels Juelsvej, alle dage 10-17 Skagen, Sankt Laurentii Vej, mandag, tirsdag, søndag 9-17 Brønderslev, Knudsgade 15, tirsdag, onsdag, torsdag, søndag 9-17 Donningslund, Rørholtvej 18, mandag, tirsdag, torsdag, fredag 9-17 Brovst, Sygehusvej 6, mandag, onsdag, torsdag, lørdag 9-17 Fjerritslev, Brøndumvej 14-16, tirsdag, torsdag, fredag søndag 9-17 Hurup, Jernbanegade 4, mandag, onsdag, torsdag, fredag 9-17 Frøslev, Elsøvej 240, onsdag, torsdag, lørdag, søndag 9-17 Aars, Messevej 1, mandag, tirsdag, fredag, søndag 9-17 Skørping, Himmerlandsvej 1, mandag, onsdag, torsdag, fredag 9-17 Hadsund, Stadionvej 25, tirsdag, onsdag, fredag og lørdag 9-17 Læsø, Under afklaring, hold øje med Falcks hjemmeside fra mandag i uge 9

I pressemeddelelsen anbefaler regionen folk at holde sig opdateret på www.rn.dk/coronatest, hvor testmulighederne løbende bliver opdateret. I alt er der lige nu 25 forskellige teststeder i Region Nordjylland.

Fra fredag til søndag, hvor regionen forventer en stor interesse for at lade sig teste forud for genåbningen, vil der mange steder bliver forlængede åbningstider. Det gælder blandt andet Aalborg Kongres- og Kulturcenter, Trekanten i Aalborg Øst, Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn.