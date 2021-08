Mavebluse-forbud afslører håbløst kvindesyn

Der er lang vej igen.

Det demonstrerer ledelsen på Firehøjskolen i Vejle Kommune på fin vis. Her er er det nu blevet forbudt at bære crop tops i udskolingen - og i flere tilfælde har skolen endda bedt elever om at tage en trøje på for at dække det bare maveskind, som den korte mavebluse afslører. Det var en historie, som stort set samtlige landsdækkende medier tog op onsdag.

Det er især piger og kvinder, der ifører sig de såkaldte crop tops, så forbuddet har en uheldig kønslig slagside. Selvom det kan synes som en lille historie, afslører den en håbløs, men udbredt holdning til netop pigers mulighed for at udtrykke sig. Især argumentationen bag skolens tiltag skriger til himlen:

- Vi er nødt til at forholde os til, at i skolen er vi et fællesskab, hvor vi er tætte på hinanden, og det kræver også, at vi har noget tøj på, hvor alle kan koncentrere sig om det skolearbejde, der skal laves, siger skoleleder Bjarne Kyneb til DR og fortsætter:

- Vi går jo heller ikke på arbejde i shorts og bar mave. Vi gør os nogle overvejelser om, hvad vi kan have på, som passer til den situation, vi er i. Og det vil vi gerne lære de unge mennesker i et dannelsesøjemed, og det er derfor, vi går ind og har en holdning til det her.

Det er utilstedeligt, at man i 2021 i Danmark beder piger om at dække sig til - og at man samtidig giver pigers beklædningsgenstande skylden for, at andre ikke kan koncentrere sig. Det er et helt forkert sted at placere det ansvar. Det er samtidig nedladende overfor dem, man åbenbart forsøger at beskytte med forbuddet. Selvfølgelig kan man koncentrere sig, selvom der er et stykke bart maveskind i lokalet, og hvis man ikke kan, er det måske der, man skal fokusere indsatsen i stedet. Men at især kvinder og piger skal stå til ansvar for andres impulser er desværre ikke noget nyt, men det er ærgerligt, at vi skal være vidne til et sådan et tiltag nu, hvor vi netop er i gang med en stor kulturforandring på ligestillingsområdet, hvor især temaer som skam og ansvar er blevet diskuteret heftigt.

Men hvad er så forskellen på et forbud mod en mavebluse - og fx en kasket, som også er blevet diskuteret løbende gennem årene? Selvom argumentationen i begge tilfælde kredser om dannelsesbegrebet, er der alligevel nogle væsentlige forskelle. Et kasket-forbud er også forstokket, men her argumenteres der også med kultur og historie: Traditionelt har man taget hatten af, når man befinder sig indenfor. Ved crop top-forbuddet seksualiserer man de, der bærer beklædningsgenstanden, når man giver dem ansvaret for at gøre andre ukoncentrerede.

Skoler har en stor og vigtig dannelsesopgave i forhold til normer og fællesskab, men en større forståelse opnås ikke gennem forbud og restriktioner, men netop gennem dialog og diskussion. Det er selvsagt ikke en nem øvelse. Men i dannelsesbegrebet ligger der også en opgave i at gøre op med fordomme og stereotyper. Og her gør skolen sig skyldig i det stik modsatte ved et forbud, som netop reproducerer et kvindesyn, vi heldigvis i de mange af samfundets aspekter er på vej væk fra.