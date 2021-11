SE LIVE: Anne-Sofie var med statsministeren, da landet lukkede ned

Forfatter Anne-Sofie Krag var fluen på væggen, da det sidste år blev besluttet, at Danmark skulle lukkes ned på grund af en pandemi. Forfatteren giver et unikt indblik i Mette Frederiksens (S) arbejde, idet hun fulgte statsministeren på tæt hold i et år, der stod på corona.

Nordjyske møder hende hos AAU Create til en fortælling om de beslutninger, der blev taget på rekordtid, og hvordan hun så de satte varige spor i de involverede. Du kan høre hende fortælle Om beslutninger, tvivl og begivenheder i det historiske forløb med nedlukning og restriktioner.

Liven starter omkring klokken 18.30.

Arrangeret i samarbejde med Aalborg Universitet og Folkeuniversitetet.