Medarbejdere ved Hjallerup Maskinforretning opsagt: Virksomheden sælges i mindre dele

NORDJYLLAND:Siden Hjallerup Maskinforretning begærede sig selv konkurs i slutningen af marts, har der været forsøgt at finde én samlet løsningen for virksomheden. Det er dog mislykkedes, og derfor er de cirka 80 medarbejdere enten opsagt eller fritstillet, og kurator er begyndt at sælge virksomheden - med tre butikker - i bidder.

Det oplyser advokat Mikkel Løgsted til Maskinbladet.

- De bud vi har fået har ikke været specielt appetitlige for boet i sin helhed for en bredere løsning. Så nu arbejder vi på nogle mere målrettede løsninger, så det betyder, at vi har brug for noget mere tid til at finde en løsning. Der har ikke været nogen, som har kunnet vise en bred model, der indebar, at man overtog medarbejderne. Det har i sidste ende været et spørgsmål om økonomi, forklarer Mikkel Løgsted til Maskinbladet.

Han oplyser, at de tre butikker har været en stor økonomisk mundfuld, hvis hele forretningen skulle overtages af en enkelt køber.

Sælges i mindre dele

Kurator fortæller til Maskinbladet, at der allerede er foretaget de første delsalg fra konkursboet.

Således er værktøj og 15 servicebiler solgt.

Tilbage er der stadig omtrent 350 maskinenheder - hvor traktorer, mejetærskere og landbrugsredskaber har størst værdi. Dertil kommer hele reservedelslageret og butikslageret, som endnu er i boet.

Kurator forudser, at en løsning kan være, at butiksdelen ét sted udskilles og værkstedet kører videre i et andet setup.

Mikkel Løgsted vurderer, at hele salgsprocessen vil kunne tage op til et halvt år.

Udover hovedkontoret i Hjallerup har maskinforretningen afdelinger i Hjørring, Støvring og Randers.

Det var en mistede forhandleraftale med den den amerikanske producent af landbrugsmaskiner Agco, der opsagde Hjallerup Maskinforretning, som forhandler af Massey Ferguson-maskiner som fik ledelsen i maskinforretning til at kaste håndklædet i ringen og begære selskabet konkurs.