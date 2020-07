Medie: AaB har fundet Tengstedts afløser i Frankrig

AALBORG:AaB har måske allerede fundet angriberen, der skal tage over, efter at Søren Tegnstedt valgte ikke at skrive under på en ny kontrakt med klubben.

I hvert fald erfarer det franske medie RMC Sport, at AaB henter den 20-årige franske angriber Timothé Nkada i Ligue 1-klubben Reims på en lejeaftale.

Det skriver Tipsbladet.

Historien melder intet om, hvor lang en lejeaftale AaB har fået med den unge franske angriber.

Nkada skiftede fra Rennes reservehold til Reims i august sidste år sommer, men han har kun spillet 140 minutter fordelt på otte ligakampe siden ankomsten. Han er også inde omkring det franske U19-landshold, hvor han har fået to optrædener og scoret ét mål.

En journalist på RMC Sport skriver på Twitter, at det forventes, at Nkada præsenteres hos AaB indenfor de kommende dage.