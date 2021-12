Medie: Epidemikommission vil sende skoleelever hjem

DANMARK:Epidemikommissionen indstiller til regeringen, at folkeskoleelever går på juleferie allerede den 15. december for at begrænse coronasmitte. Det erfarer TV2.

Ifølge TV2 News anbefaler Epidemikommissionen desuden kraftigt, at julefrokoster og andre sociale arrangementer op til jul bliver aflyst.

Epidemikommissionen kan komme med indstillinger til Folketinget og regeringen om håndteringen af for eksempel coronavirus.

For eksempel kan den foreslå restriktioner eller andre tiltag, som kan bremse smitten med coronavirus.Tirsdag lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S), at der er nye coronarestriktioner på vej. Hun gik dog ikke i detaljer.

Regeringen holder pressemøde onsdag aften klokken 18.30, hvor de nye restriktioner bliver præsenteret.

I Epidemikommissionens anbefalinger, som TV 2 har set, er der også en kraftig anbefaling om, at julefrokoster bliver aflyst.

Det er allerede et krav at bruge mundbind i offentlig transport og butikker, ligesom coronapasset er genindført i nattelivet og indendørs serveringssteder.

Alligevel stiger smitten, og tirsdag blev der registreret 6324 nye tilfælde af coronavirus i Danmark.

Det er det højeste antal på et døgn i løbet af epidemien. Blandt dem 398 tilfælde af Omikron-varianten.

Det vidner om, at den spreder sig hurtigt efter sin spæde start for to uger siden.

Epidemikommissionen kommer udover de allerede nævnte med forslag om blandt andet lukning af nattelivet, lukning af indendørs og udendørs serveringssteder efter midnat, krav om mundbind for ansatte og gæster uden coronapas på serveringssteder samt forbud mod salg af alkohol fra klokken 24 til 05.

Derudover anbefales det, at der indføres et forsamlingsloft, så der ikke må samles flere end 50 stående personer ved indendørs begivenheder.