Aalborg er på listen over kommuner, der rammes af restriktioner

Regeringen udvider delvis nedlukning til at gælde i omkring 30 kommuner yderligere. Det erfarer TV2. 38 kommuner er allerede underlagt udvidede restriktioner.

Ritzau erfarer, at også Aalborg Kommune rammes af restriktionerne.

Torsdag klokken 11.45 mødes sundhedsminister Magnus Heunicke (S) virtuelt med sundhedsordførerne fra Folketingets partier om den nuværende coronasituation.

De ordførere, som Ritzau har været i kontakt med, har intet hørt om, hvad den specifikke dagsorden er. Men en udvidelse af antal kommuner er et godt bud, lyder det fra flere sider.

Borgmesteren i Guldborgsund Kommune, John Brædder fra Guldborgsundlisten, oplyser til Ritzau, at han klokken 12.30 er indkaldt til møde med Heunicke.

Flere borgmestre bekræfter til Ritzau, at de er indkaldt til et virtuelt møde. Herunder Gert Jørgensen (K), borgmester i Sorø, Næstveds borgmester, Carsten Rasmussen (S), Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (S), Lollands borgmester, Holger Schou Rasmussen (S), og Stevns borgmester, Anette Mortensen (V).

I øjeblikket gælder det, at der fra 9. december til 3. januar er indført yderligere restriktioner i Aarhus, Odense, København og 35 andre sjællandske kommuner.

Det betyder blandt andet, at skoleelever fra 5. klasse og opefter er sendt hjem og skal undervises digitalt.

Desuden er barer, caféer og restauranter lukket. Der må dog gerne sælges takeaway. Altså mad ud af huset.

Teatre, spillesteder, biografer og lignende skal holde lukket. Det samme gør sig gældende for svømmehaller, fitnesscentre, idrætshaller, museer, biblioteker og aftenskoler.

Steder, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter, skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Professionelle idrætsudøvere må dog fortsat anvende indendørsområderne.

I idræts- og foreningslivet må der som udgangspunkt kun være ti personer til stede på samme sted. Men det har de facto betydet, at en del eksempelvis fodboldklubber har lukket ned for i år.

Indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal holde lukket for offentligheden.

Offentlige arbejdspladser opfordres til at sende medarbejdere hjem, der ikke opfylder kritiske funktioner. Desuden opfordres private arbejdsgivere til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for det, arbejder hjemmefra.

