Medie: Stor minkfarm ved Aalborg under corona-mistanke

NORDJYLLAND:Fødevarestyrelsen har mistanke om, at endnu en nordjysk minkfarm er smittet med corona-virus. Det erfarer landbrugsavisen.

Landbrugsavisen skriver, at det drejer sig om en større nordjysk bedrift i Aalborg Kommune. På bedriften er cirka 1500 tæver og i alt omkring 10.700 mink.

Hos Fødevarestyrelsen kan specialkonsulent, Erik Jepsen, hverken be- eller afkræfte Landbrugsavisens oplysninger.

- Det eneste, jeg kan oplyse, er, at vi er i gang med at screene 12 farme over hele landet. Det er foregået fra mandag til fredag i denne uge. Vi melder ud, så snart der er resultater af disse prøver, siger Erik Jepsen, til NORDJYSKE.

Han forventer, at resultatet af prøverne er klar en af de første dage i juli.

Uvis hvorfor farm er under mistanke

Landbrugsavisen skriver, at det blot er en mistanke om smitte, og det vides derfor ikke, om der foreligger positive testresultater, eller om dyrene har udvist symptomer.

Ligeledes er det uvist om mistanken om smitte på den tredje farm er opstået på baggrund af stikprøvekontrollen, eller om farmen bliver undersøgt, fordi Styrelsen for Patientsikkerhed har underrettet Fødevarstyrelsen om, at en person med tilknytning til farmen er smittet - hvilket er den normale arbejdsgang, hvis en person, der arbejder med mink, bliver testet positiv for corona.

Tidligere er mink på to nordjyske minkfarme - som de eneste i landet - blevet testet positive for corona.

I sidste uge blev 11.000 mink slået ned på en farm ved Sindal slået ned.

Et par dage efter blev der fundet positive prøver fra en minkfarm med 4200 mink ved Frederikshavn. Det er endnu ikke besluttet, hvad der skal ske med minkene på farmen ved Frederikshavn.