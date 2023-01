Medie: Store bededag afskaffes om få uger

DANMARK: Efter flere ugers storm mod regeringens planer om at afskaffe store bededag peger flere beskæftigelsesordførere på slutningen af februar som tidspunktet, hvor Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne endegyldigt afskaffer helligdagen. Det skriver Fagbladet 3F.

Beskæftigelsesordfører fra de tre oppositionspartier EL, DF og SF oplyser alle til Fagbladet 3F, at de forventer, at regeringen vedtager forslaget om at afskaffe store bededag i slutningen af februar.

Ingen dato - endnu

Formanden for beskæftigelsesudvalget i Folketinget, nordjyske Bjarne Laustsen (S), siger dog, at han og udvalget endnu ikke har taget stilling til, hvornår loven skal stemmes igennem af Folketinget.

Bjarne Laustsen forklarer, at der foreløbig er stillet flere end 80 spørgsmål til loven, ligesom der er indkaldt til samråd med beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Efter planen skal lovforslaget om at afskaffe store bededag førstebehandles i folketingssalen 2. februar.

Kritik af hastelovgivning

Regeringen er blevet kritiseret for at forkorte høringsfristen - den tid, hvor eksperter og organisationer kan komme med kommentarer til lovforslaget. Høringsfristen er kun én uge mod normalt fire.

Ifølge Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, er det dog ikke ualmindeligt, at en lovgivning kører igennem Folketinget med den hastighed.

- Men der er en risiko for, at kvaliteten af loven bliver dårligere, da alle synspunkter ikke nødvendigvis bliver belyst i debatten, og loven ikke er ligeså gennemarbejdet af embedsværket. Det er jo en alvorlig disciplin at lave regler, som skal gælde for os alle sammen, siger professoren til Fagbladet 3F.