Medie: Syv minkfarme er under mistanke for corona - en ligger på Læsø

NORDJYLLAND:Det er forsat kun i Hjørring og Frederikshavn kommuner, at der er konstateret corona-smitte på minkfarme, men ikke mindre end syv farme er under mistanke og undersøges lige nu for smitte.

Det skriver Landbrugsavisen.dk, der har fået bekræftet ved Fødevarestyrelsen at syv farme lige nu undersøges for smitte.

En af farmene, hvor der kan være corona, ligger på Læsø, hvor to af øens godt 1800 indbyggere lørdag og tirsdag er testet positive for corona.

Der er otte minkfarme på Læsø.

Mistanke udenfor Vendsyssel

Mens der indtil videre kun er konstateret corona-smitte på 17 farme i Hjørring Kommune og tre i Frederikshavn, så er tre af de mistænke farme udenfor Vendsyssel.

Udover farmen på Læsø, er to farme to på Sjælland ved henholdsvis Ølstykke og Roskilde, der er under mistanke for at være smittet med corona.

De fire øvrige farme ligger alle i Vendsyssel, skriver Landbrugsavisen.dk.

Mens myndighederne slog minkene ned på de tre første farme, hvor der blev konstateret corona-smitte, så har man nu valgt en strategi, hvor minkene får lov at leve videre, da sundhedsmyndighederne anser risikoen for, at mink smitter mennesker, som meget lille.

Indtil nu har det ikke været muligt for Fødevarestyrelsen at sige noget om, hvorfor smitten har været koncentreret i Vendsyssel, og hvordan smittespredningen er sket.