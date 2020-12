Fra onsdag lukker hele landet ned

NORDJYLLAND:Fra onsdag klokken 16 bliver alle Danmarks 98 kommuner omfattet af de udvidede restriktioner, der hidtil har været gældende i 69 kommuner.

Det skriver Ritzau. Restriktionerne vil gælde frem til 3. januar.

Oplysningen bekræftes af flere borgmestre og kommuner, som tirsdag klokken 14 blev orienteret af sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

NORDJYSKE erfarede tirsdag, at sundhedsordførerne var indkaldt til møde med sundhedsministeren klokken 12.15. Det er samme procedure, der er blevet brugt tidligere, forud for at regeringen har meldt nye restriktioner ud.

Forud for mødet fortalte det nordjyske folketingsmedlem Per Larsen (K), at det drejede sig om den stigende smitte.

- Det handler om de aktuelle smittetal, står der i indkaldelsen. Og det plejer desværre at handle om nye restriktioner, siger han til NORDJYSKE.

Tirsdag har en række eksperter været ude med anbefalinger om yderligere corona-restriktioner frem mod jul.

- Vi bakker op om de anbefalinger, der kommer fra sundhedsmyndighederne, siger Per Larsen.

Herunder kan du se restriktionerne, der lige nu kun gælder for nordjyderne i Aalborg Kommune, men som altså onsdag udvides til at omfatte alle nordjyder.

Grafik: Christian Made Hagelskjær

Minister bekræfter på Facebook

På det sociale medie Facebook har landets transportminister Benny Engelbrecht bekræfter, at de nye restriktioner gør sig gældende fra onsdag klokken 16.00.

- Det er virkelig alvor nu. Coronaen har fået alt for godt fat i Danmark. Smittetallene er for høje og antallet af indlæggelser stiger. Alt for meget. Og derfor udvider vi nu den delvise nedlukning til hele landet, skriver han blandt andet.

Han opfordrer samtidig danskerne til at blive hjemme.

Borgmestre indkaldt

Før mødet med sundhedsministeren fik vi følgende kommentarer fra nordjyske borgmestre.

I Brønderslev er borgmester håbede Mikael Klitgaard (V), at sundhedsministeren lukker hele landet ned.

- Jeg har en klar formodning og forventning, at han lukker mere ned. Som smittetallene er ud, er det klogt og det eneste rigtige. Det er min holdning, og jeg tror efterhånden også, at sundhedsministeren har forstået alvoren, sagde Mikael Klitgaard til NORDJYSKE.

I Jammerbugt Kommune har borgmester Mogens Chr. Gade det fik med en nedlukning af hele Danmark:

- Hvis det er nødvendigt, så er det nødvendigt. Det stiger også ved os, og ja. Hvis man skal gøre noget, så er man nok nødt til at få hele Danmark med, siger Mogens Chr. Gade.

Her er et overblik over restriktionerne * Skoleelever fra 5. klasse og opefter sendes hjem og skal undervises digitalt. * Elever på ungdomsuddannelser sendes hjem og skal undervises digitalt. * De videregående uddannelser skal som hovedregel overgå til digital undervisning. Der kan være enkelte undtagelser. * Barer, caféer og restauranter skal holde lukket. Der må sælges takeaway - mad ud af huset. * Teatre, spillesteder, biografer og lignende skal holde lukket. * Svømmehaller, fitnesscentre, idrætshaller, museer, biblioteker, aftenskoler og lignende skal holde lukket. * Andre indendørsarealer, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter, skal holdes lukket for offentligheden. Professionelle idrætsudøvere må fortsat anvende indendørsområderne. * I idræts- og foreningslivet må der som udgangspunkt kun være ti personer til stede på samme sted. * Indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal holde lukket for offentligheden. * Offentlige arbejdspladser opfordres til at sende medarbejdere hjem, der ikke opfylder kritiske funktioner. * Private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for det, arbejder hjemmefra. Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet. VIS MERE

På Læsø var Karsten Nielsen lige kommet ud fra et møde, så han havde endnu ikke set mødeindkaldelsen, men bekræftede at han også havde modtaget den, da NORDJYSKE kom igennem til ham på telefonen.

Han kan dog ikke tro, at restriktionerne, der gælder på Sjælland, bliver udvidet til også at gælde Læsø.

- Med de smittetal vi har i den her ende af landet, og jeg ved godt, at Hjørring og Aalborg er udfordret, så kan jeg ikke tro det, siger borgmesteren på Læsø til NORDJYSKE.

Vest på i Thisted er borgmester Ulla Vestergaard (S) klar til at indføre de nye restriktioner.

- Hvis det er det, man vurderer, der skal til, så tror jeg, at mange hellere vil give den en skalle nu, så man kan være heldig at holde jul på en eller anden facon uden at være helt adskilt, siger hun.

Sundhedsministeren meddelte tirsdag omkring klokken 14, at kontakttallet i hele landet stadig er 1,2. Det er det samme som i sidste uge. I dele af Danmark - især i hovedstadsområdet - er kontakttallet dog stigende.