Melding om paddleboarder i nød: SAR-helikopter afsøgte bredning

THISTED:En paddleboarder i nød i Limfjorden ved Thisted. Det var meldingen, der gik til både politi og Forsvarets Operationscenter - også kaldet JRCC for Joint Rescue Coordination Centre - ved godt 23-tiden tirsdag aften.

Meldingen betød, at der blev sendt en af Forsvarets redningshelikoptere fra Aalborg til Thisted for at være med i eftersøgningen.

Det oplyser vagthavende hos Forsvarets Operationscenter i Karup.

- Vi fik meldingen om at der var set en paddleboarder i nød ved godt 23-tiden. Vi sendte en SAR-helikopter (Search and Rescue; Red.) til området, og de afsøgte i knap en times tid Limfjorden ved Thisted Bredning, mens politiet afsøgte kystområderne på stedet. Men der blev ikke fundet noget, så ved 00.15-tiden blev aktionen afblæst igen, forklarer vagthavende hos Forsvarets Operationscenter.

Han fortæller, at der ofte meldes ind om nødstedte på vandet, og at der flyves på alle meldinger.

I dette tilfælde viste det sig altså, at der var tale om falsk alarm.