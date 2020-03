Melodi Grand Prix: Elendig lyd - nedladende tone

Melodi Grand Prix 2020

ANMELDELSE:Uforglemmelig er ikke ligefrem det første ord, man forbinder med Dansk Melodi Grand Prix 2020.

Tværtimod må man - igen i år - tænke, at hvis årets 10 bidrag virkelig er det bedste af det bedste af det bedste, som en navn- og ansigtsløs udvælgelseskomité har kunnet pille ud af bunkerne, så fortjener vi måske i virkeligheden slet ikke at blive ved med at arrangere den årligt tilbagevendende pop- og showdyst.

Eller også skal man lade være med bevidstløs at vælge, hvad der tilfældigvis dumper ind ad døren - og helt anderledes aktivt bede kunstnere om at skrive målrettet til grandprixet (sådan som man tidligere har gjort - for eksempel det år, da Kim Larsen stillede med "Ud i det blå").

Nå, men roserne først. Det er forholdsvis hurtigt overstået.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Det trækker i den grad op, at man i år er vendt tilbage til den kendte, gamle stil med liveorkester. Det giver næsten i sig selv musikken ekstra dynamik - og med åbenbart uopslidelige The Antonelli Orchestra kan det i hvert fald aldrig gå helt galt.

(Det er - også i år - en god idé at genopføre nogle af de gamle fuldtræffere, og stor respekt for, at 81-årige Dario Campeotto stadig kan levere "Angelique" fra 1961 til topkarakter - men hvor blev Brødrene Olsens "Smuk som et stjerneskud" af i kavalkaden?).

Helt galt går det så til gengæld med værterne - og nogle af os havde faktisk glædet os til, at det årlige show ville få et hak opad med et par skæve underholdnings-fænomener som Rasmus Bjerg og Hella Joof, der da måtte kunne tilføre popuniversitet lidt lun underfundighed.

Men nej.

Mens Rasmus Bjerg prøvede at klare sig igennem med sit mest fedtede luskesmil og ikke ret meget andet, var Hella Joof gennemført pinagtig og påtaget indladende.

Hvad er meningen med at tale til seerne, som om hver og en af dem består af de alleryngste af DR Ramasjangs seere, der tilfældigvis havde fået lov til at være lidt længe oppe en lørdag aften?

Fra først til sidst følte man sig talt ned til - og endnu længere ned til (og endnu længere) - af Joof, som om vi ikke fatter noget som helst, med mindre alt bliver gentaget ikke 17, men 117 gange.

Var det et krampagtigt forsøg på at være morsom - eller har der været fri bar lige inden udsendelsen?

I hvert fald krøllede tæerne i flere lag, mens man ønskede at kunne streame-spole hen over især Joofs blandede barnagtigheder.

Joof ville tydeligvis også helst selv tale hele tiden, mens hun skulle foregive at interviewe andre, og når værtsrollen fylder så meget, hænger det naturligvis først og fremmest sammen med, at selve det musikalske materiale var af så tvivlsom karakter.

Så godt som alle alle 10 sange føg forbi uden at sætte de helt store spor (og så meget kedede man sig, at man nåede at tælle sig frem til, at Benjamin Kissi sang ordet "faith" mindst 44 gange i "Faith").

Det kan undre, at Sys Bjerres ret charmerende "Honestly" ikke klarede den til finalen.

Her endte kampen med at stå mellem Emils hurtigt gennemskuelige, let Neighbours-agtige "Ville ønske jeg havde kendt dig", Sander Sanchez' tynde Alex Vargas-destillat med titlen "Screens" og så vinderen, "Yes", med Ben & Tan (Benjamin Rosenbohm og Tanne Amanda Balcells).

"Yes" er en gemytlig, men ret anonym countryfolk-sang, hvor versene pudsigt nok er mere interessante end det ret flade omkvæd, hvor hendes stemme er væsentligt mere spændende end hans, og hvor hun også synger meget tydeligere end ham.

I det hele taget var grandprixet præget af elendig lyd. I de første tre-fire sange måtte man reelt gætte sig til, hvad der blev sunget, mest fordi sangen druknede i musikken - har der slet ikke været lavet lydprøve?

"Yes" klarer den næppe til en plads i top-10 ved finalen i Rotterdam midt i maj.

I det hele taget skal vi op i et helt, helt andet gear for at gøre os gældende, først og fremmest over for de toptunede svenske popmekanikere. Igen i år har man en svag mistanke om, at det måske nok gælder om at være med - men endelig ikke vinde, så man ender med at stå med et alt for stort show (og en alt for stor gæld bagefter) ligesom i 2014 efter nordjyske Emmeli de Forests sejr året før.

P.s.: For en gangs skyld var pauseunderholdningen faktisk udmærket, især de mange klip med en blanding af såkaldt almindelige mennesker og kendte, der ret smittende fortalte om musik og hvad det gjorde ved dem.

Dansk Melodi Grand Prix 2020 i Royal Arena på Amager lørdag aften.