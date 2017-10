Meningsmåling: De nordjyske byråd får ros

NORDJYLLAND: De kritiske røster fylder tit mest i den offentlige debat. Men nordjyderne er faktisk ikke så utilfredse med den indsats, de folkevalgte i landsdelens byråd udfører.

Det viser en meningsmåling, som Jysk Analyse har lavet for NORDJYSKE.

2317 repræsentativt udvalgte nordjyder fra hele landsdelen er blevet spurgt, hvordan de samlet set vil bedømme det arbejde, byrådet i deres kommune har udført de seneste fire år. 38 pct. svarer "godt", mens syv pct. svinger sig helt op til "meget godt".

Lokalpolitikerne kan ranke ryggen

Blot ni pct. svarer modsat, at byrådets arbejde har været "dårligt", og to pct. giver svaret "meget dårligt". 28 pct. vil hverken kalde indsatsen god eller dårlig, og 16 pct. svarer ved ikke.

45 pct. roser altså byrådspolitikerne, mens kun 11 pct. skoser dem.

Professor Ulrik Kjær fra Syddansk Universitet siger, at de nordjyske lokalpolitikere "godt kan ranke ryggen" over den bedømmelse.

- De folkevalgte i kommunerne træffer rigtig mange beslutninger, hvor der er vindere og tabere. Taberne råber højt, men vinderne glemmer i reglen at sige højt, hvad de mener. Men målingen her viser, at generelt er folk faktisk ret godt tilfredse med den indsats, politikerne laver, siger han.

Byrådspolitikerne i Frederikshavn, Mariagerfjord og Aalborg kan i særlig grad ranke ryggen. Borgerne her giver deres lokale byråd den bedste bedømmelse, viser målingen.

