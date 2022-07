Mere end en halv million private våben i Danmark - sådan er reglerne

NORDJYLLAND:Da en 22-årig mand søndag eftermiddag gik til angreb på tilsyneladende helt tilfældige mennesker i indkøbscentret Field's på Amager, skrev han sig ind i et heldigvis kort kapitel i den danske kriminalhistorie.

Mens meningsløse masseskyderier nærmest er dagligdag i USA, er det uhyre sjældent, det sker i Dannmark.

5. april 1994 skød og dræbte en dengang 35-årig mand fra Silkeborg to kvindelige studerende og sårede andre to i en kantine på Aarhus Universitet.

14. februar 2015 skød og dræbte en dengang 22-årig mand med palæstinensisk baggrund to mennesker efter et angreb på kulturstedet Krudttønden på Østerbro og ved den jødiske synagoge i København, før han selv tidligt næste morgen blev skudt og dræbt af politiet.

Danmark har færrest våben i Norden

I USA er det til at forstå, at det sker. I hvert fald hvis man ser på tilgængeligheden af våben og muligheden for at anskaffe sig et.

I 2017 anslog et research-team fra The Graduate Institute of International and Development Studies i Schweiz, at der i USA er flere civile våben i omløb, end der er indbyggere i Guds eget land.

Helt præcist anslog det schweiziske institut, at USA dengang rummede ca. 393,3 millioner private skydevåben i en befolkning på ca. 326 millioner mennesker. Det giver 120,5 skydevåben per 100 borgere.

Det antal kan ingen lande i verden konkurrere med - slet ikke Danmark, hvor der ifølge den schweiziske opgørelse var ca. 10 private våben per 100 indbyggere herhjemme i 2017. I konkrete tal svarer det til ca. 567.000.

Det er langt færre end i vores nordiske nabolande, og i tallet gemmer sig alle de våben, der befinder sig hos jægere, samlere og skytteforeninger landet over - samt deres medlemmer.

Polititjek ved alle våbentilladelser

I Danmark kræver det en våbentilladelse at eje og opbevare et våben. Det gælder for private såvel som foreninger, og det er Politiets Administrative Center (PAC) i Holstebro, der udsteder de tilladelser.

Våben, tilladelser og opbevaring Alle våbentilladelser i Danmark skal godkendes af Politiets Administrative Center.

Det kræver tilladelse at eje:

Skydevåben, våbendele, våbentilbehør og ammunition

Knive, dolke og øvrige blankvåben med en klinge over 12 cm., medmindre du bruger kniven til et anerkendelsesværdigt formål

Peberspray

Armbrøster, slangebøsser, appelsin- og kartoffelkanoner

Eksplosivstoffer

Skydevåben, våbendele, våbentilbehør og ammunition Knive, dolke og øvrige blankvåben med en klinge over 12 cm., medmindre du bruger kniven til et anerkendelsesværdigt formål Peberspray Armbrøster, slangebøsser, appelsin- og kartoffelkanoner Eksplosivstoffer Derudover skal du registrere hagl- og luftgeværer hos politiet, når du erhverver dem.

Når du ejer skydevåben har du ifølge våbenlovgivningen pligt til at opbevare dem i et godkendt og aflåst våbenskab. Hvis våbenskabet vejer mindre end 1000 kg, skal det fastboltes forsvarligt. De fleste våbenskabe vejer mindre end 1000 kg.

Du må have op til 25 almindelige våben, hvor højst 10 må være særligt farlige våben, i et almindeligt våbenskab. Særligt farlige våben er fx glatløbede haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm, pistoler, herunder enkeltskudspistoler, halvautomatiske pistoler og revolvere samt halvautomatiske rifler.

Hvis du overtræder reglerne om sikker opbevaring af våben, kan du få en bøde eller i alvorlige tilfælde fængsel i op til fire måneder. I meget grove tilfælde er fængselsstraffen op til to år. Kilder: politi.dk og Det Kriminalpræventive råd VIS MERE

PAC tjekker ved hver eneste ansøgning om en personlig våbentilladelse - eller sågar blot et medlemskab af en skytteforening - personens baggrund, og det kræver en såkaldt vandelsgodkendelse for at få det.

I det ligger, at politiet laver et grundigt tjek af, om der i den pågældende persons historik er forhold, der taler imod en våbentilladelse. Ordet vandel kommer fra tysk og handler om en persons manerer og moralsk beskaffenhed.

Det nåleøje var det lykkedes den 22-årige mand, der gik amok i Field's, at komme igennem, for ifølge Københavns Politi var han medlem af en skytteforening på Amager, og ifølge politiet var de våben, han anvendte lovlige - men ikke hans.

Nordjyske var mandag i kontakt med flere nordjyske skydeklubber og foreninger for at høre, hvordan de arbejder med våbenhåndtering i deres klub - og om den forfærdelige hændelse i Field's giver anledning til overvejelser om ændringer i den praksis.

Ingen ønsker dog at udtale sig.

De henviser derimod alle til Lars Høgh fra Tornby mellem Hjørring og Hirtshals, som er formand for ca. 50.000 skytter i idrætsorganisationen DGI.

Mandag glødede hans telefon efter angrebet i Field's.

- I DGI synes vi, det er utrolig trist, og vi er i chok over det, der er sket. Vi er klar til at gå i dialog om, hvad vi kan lære af denne hændelse, siger Lars Høgh.