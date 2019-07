Mere regn på vej - og så lige lidt mere torden

NORDJYLLAND: Mandag har DMI endnu engang udsendt varsel om, at der voldsomt vejr på vej til det nordjyske.

Kraftig regn om muligvis endda skybrud kan ramme hele Nordjylland tirsdag fra sidst på formiddagen. Varslet gælder frem til midnat. Et tidligere varsel mandag omfattede kun dele af Nordjylland, men det blev siden udvidet til hele regionen. Der kan også blive tale om tordenbyger.

Varm, ustabil og fugtig luft befinder sig over Danmark, så mandag kan også give byger flere steder. Det ustabile vejr gør dog, at DMI har svært ved at sige, hvor bygerne rammer.

- Luften over Danmark ligger næsten stille, og tirsdag er der ikke ret megen vind, hverken nær jorden eller højere oppe i luften. Det betyder at bygerne nogle steder kan ligge næste stille, og dermed er der risiko for, at der lokalt kan falde megen regn, ligesom der er nogle områder der ikke får så meget som en dråbe, fortæller vagtchef hos DMI Dan Nilsvall.