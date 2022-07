Mest attitude - småt med show

KONCERT

Tessa

"B står for boss bitch, E står for episk, N for normalt, når jeg overta'r strategisk, pæn pig' indtil de trykker på bitch-knappen".

B-E-N, ben er hun. Som i benhård, Theresa Ann Fallesen - altså Tessa - der af dagens værter bliver præsenteret som intet mindre end "den mest badass fra Vestegnen siden Suspekt, Anders Matthesen og Helle Thorning".

Og benhård og badass er hun fra først til sidst, boblende fyldt med så godt som 100 procent attitude i det ene ord-kaotiske rapnummer efter det andet om ikke at give så meget som en f... for, hvad andre (især mænd) måtte mene og tænke, for kvinder kan og skal i dén grad selv - de hårdeste af de hårdeste kalder hun under ét for Sjakalinas ("uden på beauty - dybt ind' besat") - og helt ærligt, hvad glor du på?

Undervejs bliver der også plads til en hyldest den danske rapper og DJ Natasja Saad (som døde i 2007) gennem det ret heftige "Til banken", også sammen med Karen Mukupa - dén med at grine hele vejen til banken.

Flere af numrene bliver også udstyret med ganske hæsblæsende dansetrin af en lille flok medbragte danser - men ellers er det småt med egentligt show i Tessas optræden.

I betragtning af, hvor meget oprør hun lægger op til i sine tekster, holder hun sig i påfaldende grad fra at male uden for stregerne.

Så godt som alle numre bliver præsenteret og leveret, sådan som de optræder på indspilningerne og uden alt for mange forklaringer - bortset fra den nævnte hyldest til Natasja (med et indbygget påmindelse om aldrig at glemme hende og sådan nogen som hende) og ellers mest spredte småpip om aldrig at have haft en dårlig oplevelse i Aalborg, og "hvor grønt har I det i dag?".

Man skal gå til Tessa-koncert for at blive bekræftet i det, som man har hørt hjemmefra (og skrålet med på til fester), men så meget ekstra er der heller ikke at komme efter.

Tessa på Grøn i Aalborg (Trekanten i Hvorup ved Nørresundby) søndag eftermiddag.

DEM OPTRÅDTE TESSA MED

Okay. Ghetto Fabulous. Sjakalina. Glo på mig. Til banken. Éngangspik. Lågsus for evigt. Blæstegnen. Vil du med... Snakker for meget. Ben.