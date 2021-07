Meteorolog om skybrud: Det er ligesom popcorn, du ved aldrig, hvilken en der popper først

I dag varsler DMI kraftig regn og lokale skybrud i store dele af landet mellem klokken 12 og klokken 20, herunder hele Nordjylland, dog har det ikke ramt endnu.

- På nuværende tidspunkt har jeg ikke fået registreret et skybrud, fortæller Mette Wagner, som er meteorolog og vagtchef ved DMI, ved 13-tiden.

Skybrud er nemlig lumske og sværere at forudsige end normalt vejr.

- Det er meget svært at varsle skybrud, fordi det kan komme ud af ingenting, siger Mette Wagner.

Der skal meget bestemte forhold til, for at en sky udvikler sig til skybrud. Den skal have en vis temperatur for at få udløst skyen, så der kan komme torden og den mængde regn, som skal til, for at der er tale om skybrud.

Desuden spiller vind også en rolle. Hvis der er vind i atmosfæren, kan det ødelægge skyen eller gøre, at den bevæger sig hurtigere væk og regner over et større område.

- Det er ligesom med popcorn, du ved aldrig, hvilken en der popper først, og nogle popper kun en lille smule, mens andre bliver helt vildt store, siger Mette Wagner om skybrud.

Hun fortæller, at de en dag som i dag har travlt ved DMI, så derfor har de ekstra bemanding på. Udover at holde øje med situationen og lave udsiger, skal de blandt andet også holde Rigspolitiet opdateret på vejrvarslerne.

- Det er for en kommune ad gangen, at vi trykker på varslet, og så kigger vi på luftmassen, for at se, hvor sandsynligheden er størst for det. I dag har jeg vurderet, at jeg simpelthen ikke tør tage noget fra, siger Mette Wagner.

Skybrud på Mors mandag 26. juli. Foto: Bo Lehm.

Lad regntøjet blive hjemme

Mette Wagner anbefaler ikke, at man tager en paraply med sig, når der er varslet tordenvejr, og når det er så varmt som i dag, så anbefaler hun heller ikke regntøj.

- Det bliver ulideligt i varmen. Så hellere komme hjem og vride tøjet op, siger hun.

Alt efter, hvor man bor, kan det også være en god ide at lukke vinduer og lukke af ned til ens kælder. Men det afhænger af vindretning, og hvordan ens hus er lagt.

- Man skal holde øje med vejrudsigterne, hvad for nogle varsler der er, og så skal man skal kigge ud. Kig på skyerne, siger Mette Wagner.

Et skybrud er, når der kommer mere end 15 millimeter regn indenfor 30 minutter.

I går blev Mors ramt af skybrud. Se billederne her: