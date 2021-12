Meteorolog tror på hvid jul i Nordjylland - Et område er særligt i DMI's kikkert

NORDJYLLAND:Drømmer du om at spise juleand og åbne gaver med udsigt til snedækkede haver og gader?

Så er der gode nyheder på vej - i hvert fald hvis du skal fejre juleaften i Nordjylland.

Datoen nærmer sig med hastige skridt 24. december, og det betyder, at DMI nu har en formodning om, hvordan julevejret vil arte sig.

Natten til fredag forventes hele landet at blive ramt af nedbør i form af både regn, slud og sne. Mens sneen de fleste steder ser ud til at smelte med det samme, er der chance for, at den bliver liggende stedvist i Nordjylland til juleaftensdag.

- Jo længere mod nord man kommer, jo mere sne vil der være, og det kan så også blive liggende, fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Henning Gisselø.

Derfor er Vendsyssel altså også det sted i Danmark, hvor der lige nu er størst chance for, at sneen farver jorden hvid. Her ser det i øjeblikket ud til, at sneen vil lægge sig i et par centimeter.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at resten af Nordjylland må undvære sne.

- Det er svært at sige præcist, hvor grænsen kommer til at gå, men jo mere nord på, man er, jo større er chancen for, at der ligger sne juleaftensdag. Frederikshavn har større chancer end Aalborg eksempelvis, siger Henning Gisselø.

Meteorologen understreger, at prognoserne stadig svinger frem og tilbage, og at vejrudsigten kan nå at ændre sig mange gange inden juleaften. Adspurgt direkte, om han tror mere på, at julen i Vendsyssel bliver hvid, end at den ikke gør, er svaret dog mere klart.

- Vores bud lige nu er, at det godt kan komme. Chancen er større for, at der kommer sne, end at det ikke kommer.

- Hvis man skulle gå med livrem og seler, ville man nok sige, at der er en lille chance for en hvid jul, men det er der heller ikke meget sjov i at sige hvert eneste år. Så en forsigtig optimisme om hvid jul i Vendsyssel, kan man måske formulere det, siger han.