Meteorologer holder vejret: Snestorm i Nordjylland på vippen

NORDJYLLAND:Definitionen på en snestorm er, at der skal falde mere end 10 centimeter sne på seks timer, og middelvinden skal overstige 10 meter i sekundet. Samtidig skal snefygning være sandsynlig.

Og lige præcis det scenarie kan komme i spil i løbet af onsdagen.

Det fortæller vagthavende meteorolog Mette Zhang fra Danmarks Meteorologiske Institut.

Her tirsdag morgen er nordjyderne vågnet op til tøsne og sjap, men det vil formentlig forsvinde i løbet af dagen.

Frem til klokken 10 er der varsel for stormende kuling og vindstød af stormstyrke ved kyster i Nordvestjylland ud mod Nordsøen og Skagerrak - det vil sige i Thisted og Jammerbugt kommuner.

Efter klokken 10 vil det ifølge DMI's meteorologer fortsat blæse kraftigt, men det vurderes at vindstyrken ikke længere opfylder kriteriet for stormende kuling. Vinden aftager langsomt i løbet af dagen.

Men så kommer onsdagen, hvor det springende punkt for Nordjylland bliver temperaturen.

Allerede den kommende nat vil endnu et frontsystem med skyer og nedbør svinge ind over Danmark vestfra.

Nedbøren ser ud til at starte som regn, men vil derefter gå over i slud og sne flere steder.

- Hvis man ser på den seneste model, jeg har adgang til, så ligner det, at nedbøren vil falde sne i et bælte fra lige syd for Ringkøbing Fjord og op til Limfjorden. Det skulle det blive koldt nok til. Men det er marginalerne, der afgør, om det bliver sne eller regn. Det ser ud til, at der kommer nogle pæne mængder af et eller andet. Modellerne, vi har, forudser, at det bliver sne, og det tror jeg også nok, det skal blive, konstaterer Mette Zhang.

Hun forklarer, at usikkerheden hænger sammen med to ting: den bane lavtrykket tager ind over Danmark og temperaturen.

- Tager lavtrykket en mere sydlig bane, så betyder det, at større dele af Danmark kommer på den kolde side af lavtrykket og omvendt, hvis lavtrykket tager en lidt mere nordlig bane, så bliver det en mindre del af Danmark, der får det koldt nok til snevejr. Det er marginaler, og det ligger lige på vippen, forklarer meteorologen.

I løbet af formiddagen skal hun tage stilling til, om varslet om snestorm skal fastholdes eller der sker ændringer i DMI's varsling for onsdagens vejr.

- Lige nu hælder vi til snestorm. Men hvis temperaturen ligger lige over frysepunktet, vil sneen være våd og tung og ikke have den store evne til at fyge, siger Mette Zhang.

Men hvis temperaturen bliver bare et par grader lavere, kan snefygning godt blive et problem.