Mette F: Nattelivet lukker klokken 22 - forsamlingsforbuddet skærpes

NORDJYLLAND:Hvis du nåede at glæde dig over, at der ikke blev indført skærpede lokale restriktioner efter torsdagens pressemøde på Studenterhuset i Aalborg, så er glæden kort: Statsminister Mette Frederiksen sagde på fredagens pressemøde, godt et døgn senere, at der skal lukkes klokken 22 over hele landet - som i København og til dels også Odense.

- Coronaen har igen fået greb om vores samfund – vi står i en alvorlig situation. Derfor indgører vi nye nationale tiltag.

- Vi kom godt igennem foråret; Danmark er et af de lande, der tester allermest, vi har en effektiv opsporing af de smittede – hvilket er helt afgørende - og vi har nu også mulighed for at man kan isolere sig, hvis man ikke kan det derhjemme.

- Når vi sætter ind nu med flere tiltag, så er det for at få smitten ned. Vi er ikke der, hvor vi var 11. Marts, det er vigtigt for mig at sige, men vi sætter ind nu for at undgå en nedlukning.

- Smitten har for godt fat i det danske samfund, indledte Mette Frederiksen på pressemødet.

Her blev hun sekunderet af Kåre Mølbak, der er direktør for Statens Serum Institut.

- Coronaen har fået en større geografiske spredning - før kunne vi kontrollere den lokalt, men nu ser vi, at den spredes over hele landet.

- Laver vi en epidemikurve for de 18 kommuner, der er under særlig opmærksomhed, så ser vi nu den samme udvikling i hele landet. Der vil altid være forskelle, men i det store og hele er det den samme udvikling over hele landet. Også det høje niveau af smitte er bekymrende.

- Målet for det, vi gør nu, er at sikre os, at epidemien fortsat er under kontrol. Den er stadig under kontrol, det vil jeg gerne understrege, men vi går en mørkere og vådere tid i møde. Det er vigtigt, at sundhedsvæsnet kan håndtere det, også i forhold til antallet af smittede sundhedspersoner, sagde Kåre Mølbak.

Han understregede, at et af de vigtigste fokuspunkter er, at vi skal undgå de såkaldte superspredningsbegivenheder, hvor få kan smitte mange på meget kort tid.

Yderligere tiltag

Blandt de tiltag, der bliver indført, er altså en nedlukning af nattelivet efter klokken 22 i hele landet. Derudover skal alle, både gæster og ansatte, bære mundbind de steder, når man ikke sidder ned ved bordet.

Også forsamlingsforbuddet får en stramning - det højeste antal, man må samles, bliver sat ned fra 100 til 50. Dog vil der stadig være undtagelser for arrangementer, hvor folk sidder ned, her må der også fremover være samlet op til 500 mennesker, hvis betingelserne er opfyldt.

De skærpede tiltag kommer til at gælde fra lørdag 19. september klokken 12 til foreløbig 4. oktober.

Samtid opfordrer regeringen alle arbejdspladser til så vidt det er muligt lader medarbejderne arbejde hjemmefra, som det skete i foråret. Uden dog ligefrem at påbyde det.

Også måden, vi transporterer os til arbejde, kom der en opfordring til at tænke over.

- Rejs uden for myldretiden, hvis det kan lade sig gøre. Og tag cyklen eller gå, hvor det er muligt, sagde Mette Frederiksen.

Med i pakken er der også skærpede retningslinjer for sundheds- og ældreplejen, Her skal der bruges visir eller mundbind på plejehjem og hvis man skal til egen læge.

Lægger et lag restriktioner ovenpå

- I det sociale liv har vi hele tiden skulle undgå håndtryk, kindkys og kram. Vi skal begrænse den fysiske kontakt, og det har været gældende hele tiden.

- Nu lægger vi et lag ovenpå. Vi skal alle begrænse antallet af personer, vi ser. Der kommer ikke en anbefaling fra myndighederne for hvor mange, og det kommer til at rejse en masse spørgsmål: Hvor mange kammerater må børnene have med hjem? Hvor mange bør man invitere til middag?, konstaterede statsministeren.

Alt i alt handler de nye tiltag om at lægge en begrænsning på antallet af de mennesker, vi møder og omgås i det daglige, konstaterede Mette Frederiksen.

- De fleste har nok været glade for, at vi hen over sommeren, har kunne være sammen med flere mennesker. Vi er klar over, at det her kommer til at få store konsekvenser. Dels de sociale begrænsninger, dels for de forretningsdrivende.

- Det vil give frustrationer, og det forstår jeg godt – men man skal huske på, at vi gør det for samfundsøkonomiens skyld. Skolerne har åbne, uddannelsesinstitutionerne har også. Vi kan stadig gå på arbejde, vi kan stadig på cafe og restaurant.

- Men hvis ikke vi gør noget, så er der en stor risiko for, at smitten løber løbsk, og det vil give større begrænsninger end det, vi ser her, sagde Mette Frederiksen.

Venter på supervåbnet

Regeringen skal til at forhandle med resten af Folketingets partier for at finde måder at kompensere erhvervslivet og andre for de tab, de nye begrænsninger vil medføre.

- Vi er i gang med "dansen med corona", og lykkes vi med det her, så håber vi, at vi både regionalt og nationalt kan begynde at ophæve begrænsningerne igen om nogle uger. Det er også derfor, at vi foreløbig lader dem løbe til 4. oktober.

- Men vi må også se i øjnene, at vi går ind i et efterår, hvor vi skal leve med begrænsninger, socialt og offentligt.

- Indtil vi har en vaccine, eller en meget meget effektiv behandling, så er supervåbnet stadig det, vi gør og har gjort hele tiden, sagde Mette Frederiksen.