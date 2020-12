Mette F.: Situationen er mere alvorlig nu, end den var i foråret

- For to dage siden blev de første danskere vaccineret. En mærkedag. Den mest håbefulde dag i 2020. Desværre var den ikke et vendepunkt endnu.

Sådan lød det blandt andet fra Statsminister Mette Frederiksen (S), da hun tirsdag stod i spidsen for et pressemøde, hvor de landsdækkende restriktioner blev forlænget til foreløbig 17. januar.

Elever og studerende skal undervises hjemme. Det gælder både folkeskolen, videregående uddannelser og voksenuddannelser. Også liberale erhverv og storcentre skal fortsat holde lukket.

- Lad mig sige det meget klart: Situationen med smittetal og indlæggelser er mere alvorlig nu, end den var i foråret, lød det endvidere fra Mette Frederiksen.

Der skal skrues endnu mere ned for de sociale aktiviteter, lød det endvidere fra statsministeren.

- De ofre, vi bringer i vores sociale liv nu ved at se så få som muligt, er helt afgørende for at bryde smittekæderne og redde menneskeliv.

- VI har før set, at vi kan, og at vi derfor også kan gøre det igen, siger statsministeren.

Vejen til en genåbning er lige nu lang, lød det fra Mette Frederiksen, som også rundede den kommende nytårsaften. Såvel hun som Søren Brostrøm opfordrede til, at man eventuelt aflyser aftaler og kun ser få personer fra nærmeste omgangskreds.

- Det er i vores øjne ikke rimeligt, hvis en nytårsfejring betyder, at der spredes endnu mere smitte, sagde statsministeren og tilføjede, at man eventuelt kan aflyse allerede indgåede aftaler.

- Vi skal ikke for én aften sætte alt det andet over styr.