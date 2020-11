Mette F. til nordjyderne: Det bliver en hård omgang

NORDJYLLAND:Statsminister Mette Frederiksen retter onsdag aften en appel til alle nordjyder på sin profil på det sociale medie Facebook.

Det gør hun forud for en torsdag, hvor indbyggerne i syv nordjyske kommuner kan se frem til skærpede restriktioner i kølvandet på den kendsgerning, at coronavirus har muteret i nordjyske mink og smittet tilbage til mennesker i Nordjylland, hvor Statens Serum Institut netop nu skønner, at fire-fem procent af alle smittede nordjyder bærer rundt på den særlige minkmutation af coronavirus.

"Statens Serum Institut har fundet eksempler på virus hos mennesker, der udviser nedsat følsomhed på antistoffer. Det betyder, at den muterede virus – via mink – kan indebære den risiko, at den kommende vaccine ikke kommer til at virke, som den skal", skriver Mette Frederiksen, som onsdag aften selv fik besked på, at hun er testet negativ for covid-19.

På Facebook forberede statsministeren indbyggerne i Læsø, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Vesthimmerland kommuner på det, der venter.

"Sundhedsmyndighederne arbejder på højtryk med den helt konkrete udformning af de nødvendige tiltag, som præsenteres i morgen. Der vil være tale om en nedlukning, der går længere end det, der gælder i resten af landet" skriver Mette Frederiksen.

Og slutter med et forsøg på at indgyde nordjyderne tro og håb.

"Som født og opvokset i Aalborg – og som en, der stadig føler mig mest hjemme i Nordjylland – så ved jeg, at nordjyder er gæve folk. Og det er der i sandhed brug for, for dette bliver en hård omgang. Jeg håber og tror på, at I nu vil gå forrest i at banke smitten ned. Som I tidligere viste det i Hjørring. Tak til jer alle på en dag, hvor vi har taget en meget tung beslutning", slutter statsministeren i sit opslag, hvor hun også slår fast, at regeringen arbejder på højtryk for at sikre økonomisk kompensation til de mange minkavlere, der onsdag kunne se deres livsværk synke i grus.