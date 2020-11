Mette F. til Nordjylland: Der kommer ikke betonklodser på vejene, men Danmark har brug for, at I bliver hjemme i kommunen

Sjældent har en landsdel ventet så længe og så spændt på et pressemøde. For i mere end 24 timer måtte Nordjylland vente på en konkret udmelding.

Torsdag aften kunne statsminister Mette Frederiksen (S) - ude af corona-karantæne - fortælle, at store dele af Nordjylland bliver ramt af en nedlukning. Efter pressemødet i Spejlsalen fik NORDJYSKE som eneste avis i Danmark et kort, opfølgende interview med Statsministeren.

- I melder ikke ud med et egentlig forbud, men kun kraftige opfordringer til nordjyderne om, at de skal blive i deres egen kommune. Tror du, at nordjyderne vil høre efter?

- Ja. Det tror jeg. Vi vil jo gerne undgå at sætte betonklodser op og spærre vejen. Men vi har behov for, at alle bliver i den kommune, de bor i, for at få banket smitten ned. Og det tror jeg, at de gør.

- Har I overvejet betonklodser, forbud og vejafspærringer, som vi har set i Spanien og Italien?

- Nej, det har vi ikke. For det her er Danmark, og vi plejer godt at kunne løse problemerne sammen. Alle kan jo se, hvor en alvorlig situation vi står i, og hvad vi riskerer.

- Nu er der flere - blandt andre Arne Boelt, borgmester i Hjørring (S), - der har været ude at sige, at beslutningen om at aflive alle mink kommer for sent. Fortryder du, at I ikke har lyttet til ham?

- Det er altid godt at lytte til Arne Boelt. Men som jeg sagde på pressemødet, så er det en stor, tung og svær beslutning at aflive millioner af mink. Og det har kæmpestore konsekvenser for de mennesker, det rammer. Så det er en beslutning, regeringen først træffer, når den er helt nødvendig, og den risikovurdering kom først i den her uge.

- Nu kommer der rigtig mange helt konkrete spørgsmål om, hvad anbefalingerne helt konkret kommer til at betyde - blandt andet om hvad der er en kritisk arbejdsfunktion, og hvad der er et uopsætteligt ærinde. Hvem skal svare på dem, og hvem træffer beslutningen?

- Der er lavet flere faktaark, der gerne skal kunne svare på spørgsmålene. Men selvfølgelig foreligger der nu et stort stykke oplysningsarbejde fra myndighederne og fra de berørte syv kommuner.

- Nu gælder restriktionerne foreløbigt frem til 3. december. Men er der truffet nogen beslutning om hvad der skal være sket, før de kan ophæves?

- Grunden til, at vi har valgt den her periode, er, at vi skal være sikre på, at alle minkene er aflivet. Myndighederne skal være sikre på, at der ikke er smitte fra dem, der overlever. Vi håber, at med en så omfattende nedlukning kan få lagt det nødvendige tryk og få stoppet smitten med den nye mutation. Forhåbentlig kan vi se frem til en bedre december og dermed en bedre jul.

- Skal der være et antal tests, hvor man ikke finder den nye cluster 5?

- De helt specifikke tiltag i forhold til epidemiens udvikling sker i samarbejde med Statens Serum Institut.

- Du sagde, at for folk i Nordjylland vil 5. november blive en lige så skelsættende dag som 11. marts. Har den også været det for dig?

- Ja, jeg vil ikke lige skjul på, at det her er svært. Jeg hørte om en minkavler, der i morges sad og græd i sin bil efter at have afleveret sit barn i børnehave. Jeg ved godt, hvor smertefuldt det her er. Og det er meget, vi beder om - igen. Det er reel nedlukning af Nordjylland. Det er tunge beslutninger. Men vi mener at de er nødvendige, hvis vi skal have hele landet så godt i gennem den her epidemi som muligt. Men vi står stadig et bedre sted end de fleste andre europæiske lande. Meget tyder på restriktioner er blevet indført på det rigtige tidspunkt.

- Tror du, at nordjyderne kommer til at stå det her i gennem?

- Som Birgit i Frederikshavn sagde til mig, da jeg holdt møde med de nordjyske borgmestre i eftermiddags, så bider vi tænderne sammen. Det Nordjylland går igennem nu - og selvfølgelig betyder det jo noget særligt for mig, for mange i min familie bor der - kræver råstyrke. Men det er det, Nordjylland har.

- Du har fået en del kritik på de sociale medier og fra oppositionen for, at restriktionerne er for stramme og forvirrende. Er du egentlig stadig glad for at være statsminister?

- Ja, det er jeg. Jeg tror ikke på, at man kan lede et land gennem en global pandemi, uden at der vil være uenighed og kritik. Men det der er min opgave er at have øje på alle i det her samfund. Ikke kun dem, der råber højest, ikke kun dem, der er raske og ikke er bange for sygdommen.

- Myndighederne vurderer, at der er cirka 600.000 danskere, der er i risikogruppen og ikke må blive smittet med covid-19. Det er rigtig mange mennesker, og dem føler jeg en stor forpligtigelse for at passe på. Men meget tyder på, at vi kommer i gennem det her bedre, hvad angår arbejdspladser og økonomi end mange andre lande, fordi vi har truffet beslutninger rettidigt i Danmark. Så ja, jeg er meget ydmyg overfor den opgave, jeg har og også glad for at for at få lov til at varetage den.