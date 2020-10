Mette Frederiksen, du er med til at gøre os coronatriste

På fredagens sene pressemøde opfandt statsminister Mette Frederiksen (S) et nyt ord: ’Coronatrist’. Hun er den af alle, der bedst ved, hvad ordet betyder.

For i Socialdemokratiet har de været coronatriste, siden en meningsmåling fra Megafon fra først på ugen viste, at den overstrømmende tilslutning til Mette Frederiksen-regeringen, som vi så under og lige efter den første bølge af corona, er ved at tørre ud. Ifølge målingen er S godt nok stadig små to procentpoint foran valgresultatet i 2019, men rød bloks massive forspring fra foråret og sommeren er stort set udslettet.

Nu melder spørgsmålet sig: Kan statsministeren med sin nye opfordring til samfundssind overvinde den omsiggribende coronatristesse og igen få danskerne med sig?

Forhåbentlig vil vi som befolkning igen stå sammen og klare os igennem krisens anden runde. Vi kan, som Mette Frederiksen helt rigtigt sagde på pressemødet, ikke vælge at give op. Men den blinde tillid til regeringen har ikke længere nogen berettigelse.

I coronaens første fase fik regeringen et usædvanligt spillerum til at træffe beslutninger ud fra et forsigtighedsprincip, og langt hovedparten af danskerne accepterede, at ikke alle restriktioner, de blev underlagt, var baseret i sundhedsfaglig dokumentation.

Den tillid begyndte regeringen at sætte over styr, da samfundet gradvist blev lukket op fra først på sommeren. Især den ubegrundede beslutning om at pålægge hotellerne i hovedstadsområdet en seks dages karensperiode – en beslutning, der helt unødvendigt har kostet branchen et milliardbeløb – skabte frustration hos erhvervsdrivende og deres titusindvis af ansatte, hvoraf mange blev fyret.

I efteråret, da smittetrykket voksede, og nye restriktioner blev nødvendige, sled regeringen yderligere på sin kredit med pludselige indgreb, der tvang restauranter og private til at hasteaflyse bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og andre fester med store tab til følge. Også det fortsatte krav om maksimalt 500 tilskuere til fodboldkampe og anden elitesport, på trods af at en test med langt flere tilskuere var en strålende succes, har mindsket opbakningen fra sportens verden og fra mange helt almindelige danskere, der med god grund har svært ved at forstå, hvorfor de ikke må gå på stadion, når de godt må gå i Ikea.

Regeringen burde med andre ord have lært lektien. Men heller ikke det nu udvidede krav om brug af mundbind er der klokkeklar dokumentation for, ligesom logikken i at lukke for alkoholsalg klokken 22 er svær at få øje på. Nok er teenageres frontallapper ikke helt sammenvoksede, men 18-årige kan dog klokken og kan godt finde ud af at proviantere i tide.

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen og den konservative formand Søren Pape Poulsen kunne i foråret ikke trænge igennem med kritik af regeringen, men nu rammer deres krav en forandret folkestemning, og de bliver belønnet med samlet fremgang i meningsmålingerne. Pape kræver en oversigt over alle gældende restriktioner og den faglige begrundelse for dem. Ellemann vil i samme boldgade have indført et forklar-eller-fjern-princip:

-Alle regler, krav og påbud, som skyldes corona, skal efterses af sundhedsfaglige eksperter og økonomer for at sikre åbenhed og klarhed omkring restriktionerne. Påbud og restriktioner skal give mening. Det skal kunne forklares. Hvis det ikke kan det, så skal det ikke være der. For det, der ikke kan forklares, kan ikke forsvares, skriver Venstres formand på Facebook.

Regeringen bør imødekomme oppositionens krav og enten fjerne de restriktioner, som ikke kan sundhedsfagligt forklares, eller sætte dem til afstemning i Folketinget, så restriktionerne i det mindste kan få politisk legitimitet. Det vil være samfundssind i version 2.0. Det vil sikre bredere opbakning til krisestyringen. Og det vil være en godt værn mod at skabe flere coronatriste.