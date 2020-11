Mette Frederiksen: - Jeg kan bestemt ikke afvise en nedlukning af hovedstaden

POLITIK:De seneste uger har syv nordjyske kommuner været ramt af yderligere restriktioner. Det har fået flere nordjyder til at kigge mod København, hvor smittetallet har været højere end i Nordjylland. Men nu åbner statsminister Mette Frederiksen (S) op for, at flere steder i og omkring hovedstaden kan blive ramt af restriktioner.

Det gjorde hun i en spørgetime på Radio ANR, hvor nordjyderne kunne stille spørgsmål.

En lytter af programmet, Preben Jensen fra Nørresundby, spurgte direkte ind til, hvorfor Nordjylland skulle lukkes ned, nu når den københavnske vestegn ikke oplever restriktioner.

- Vi ser problemer i og omkring København. Så kan man forestille sig lokale restriktioner i og omkring hovedstaden? Ja, det kan man godt, siger statsministeren.

Siden den store nedlukning i marts har man flere steder i landet set regionale tiltag, hvis smittespredningen var for stor. Det blev blandt andet gjort i Ringsted, da der udbrød smitte på et slagteri. Samtidig så man tiltag i Aarhus, da smittetrykket var højt, først på sommeren.

- Så der er en god grund til, at borgere i København begynder at forberede sig på, at der kan være behov for yderligere restriktioner i og omkring hovedstaden, hvis smitten vokser, siger Mette Frederiksen.

Hun påpeger, at selvom smittetallene i flere københavnske kommuner er stabiliseret, så er det stadig for højt flere steder.

De ti mest smittede kommuner De 10 mest smittede kommuner vurderet af Statens Serum Insitut på baggrund af incidenstallet. Tallet viser antallet af tilfælde pr. 100.000 indbyggere de seneste syv dage. Tallet er fra mandag 16. november. 1. Herlev Kommune - Tilfælde: 113 - Incidens: 390,4 2. Brøndby Kommune - Tilfælde: 102 - Incidens: 291,9 3. Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilfælde 151 - Incidens: 269,7 4. Lemvig Kommune - Tilfælde: 48 - Incidens: 228,9 5. Gladsaxe Kommune - Tilfælde: 162 - Incidens: 234,8 6. Tårnby Kommune - Tilfælde: 98 - Incidens: 228,9 7. Albertslund Kommune - Tilfælde: 63 - Incidens 227,6 8. Holstebro Kommune - Tilfælde: 122 - Incidens: 208,5 9. Vallensbæk Kommune - Tilfælde: 33 - Incidens: 199,5 10. Fredensborg Kommune - Tilfælde: 81 - Incidens: 198,7 Kilde: Statens Serum Insitut

Tre sjællandske kommuner er hårdest ramt

Med et højt smittetryk i og omkring København, kan det altså blive nødvendigt for regeringen at lave yderligere tiltag i de berørte kommuner. Men præcis hvilke tiltag, københavnerne måske kan komme til at opleve, vides ikke endnu.

- Hvilke restriktioner det præcis kan blive, det kan jeg ikke udtale mig om nu. Men jeg kan bestemt ikke afvise, at det bliver nødvendigt med en regional nedlukning af Hovedstaden og Vestegnen, siger statsministeren.

Herlev Kommune, Brøndby Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune er mandag de tre kommuner, der er hårdest ramt af smitte.

Nordjylland kan åbnes før tid

I forbindelse med nedlukningen af Nordjylland blev testkapaciteten øget i de syv berørte kommuner. De første resultater fra de mange test er kommet ind.

- De første meldinger er, at det ser godt ud i Nordjylland, så derfor håber vi selvfølgelig på, at vi kan få ophævet restriktionerne tidligere end anmeldt, siger Mette Frederiksen.

Baggrunden for at lukke Nordjylland og ikke andre dele af landet, hvor smittetallet var højere, skyldes minkmutationen cluster 5.

- Det skyldes den risiko, der er for folkesundheden i forhold til den smitte, der kommer fra menneske til mink og tilbage til mennesket. Og den mutation, der fundet samt yderligere mutationer kunne potentielt underminere en fremtidig vaccine. Så det handlede om at få inddæmmet minksmitten, siger statsministeren.

Smittetallet i de syv berørte kommuner Her er de seneste tal fra Statens Serum Institut. Tilfælde dækker over de seneste syv dage, mens incidenstallet viser tilfælde fordelt pr. 100.000 indbyggere. Brønderslev Kommune: - Tilfælde: 9 - Incidens: 24,8 Frederikshavn Kommune: - Tilfælde: 64 - Incidens: 107,5 Hjørring Kommune: - Tilfælde: 19 - Incidens: 29,5 Læsø Kommune: - Tilfælde: 2 - Incidens: 111,7 Jammerbugt Kommune: - Tilfælde: 16 - Incidens: 41,8 Thisted Kommune: - Tilfælde: 56 - Incidens: 129,1 Vesthimmerland Kommune: - Tilfælde: 31 - Incidens: 84,6 Kilde: Statens Serum Institut

Nedlukningen er sket efter rådgivning fra sundhedsmyndighederne, der har lavet en risikovurdering i forhold til minkmutation af cluster 5.

