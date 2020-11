Mette Frederiksen svigter ikke bare minkavlerne, men hele Nordjylland

Nordjylland kan blive arnested for en ny verdensomspændende coronavirus, men det venter vi med at se nærmere på til i morgen.

Med den melding fra statsminister Mette Frederiksen, født, opvokset og valgt i Nordjylland, svigter hun sit geografiske ophav og efterlader indbyggerne i en samlet dansk region rådvilde og urolige.

Hun bebuder særlige restriktioner for flere nordjyske kommuner, men vil først oplyse karakteren af restriktionerne på et tidspunkt i løbet af torsdagen. Hun må vide, at hendes vælgere og gamle naboer nu er tvunget til at overveje, om de skal tage på arbejde torsdag morgen, om de skal sende børnene i skole, og endda om deres hjemegn risikerer at blive internationalt stigmatiseret på linje med kinesiske Wuhan, hvor fra Covid-19 er udsprunget.

Nordjyderne har vist statsministeren tillid gennem den otte måneder lange coronakrise og følger troligt sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Nordjyderne har tillid til, at det er den rigtige beslutning, når statsministeren, regeringen og sundhedsmyndighederne oplyser, at landets 17 millioner mink skal slås ned for at bremse en muteret smitte fra mink til mennesker og dermed en ny og potentielt verdensomspændende virus. Nordjyderne ved, at beslutningen er dybt alvorlig for minkerhvervet, der som en konsekvens vil være sat ud af spil i en årrække – muligvis afviklet for bestandigt. Og vi bakker op.

Men hvor er statsministerens tillid til nordjyderne? Hvorfor ville Mette Frederiksen ikke nævne restriktionerne på pressemødet, når man må formode, at hun allerede kender dem? Stoler hun ikke på, at nordjyder kan håndtere informationen?

Nordjylland har tacklet coronasmitten og den igangværende nedslagtning af mink med stor seriøsitet. Jammerbugt Kommune har længe haft strammere restriktioner, end hvad regeringen anbefaler. Hjørrings borgmester Arne Boelt har fra begyndelsen opfordret til total aflivning af danske mink. Alt sammen vidner det om, at Nordjylland er klar til at gøre sin del og lidt til. Det burde afføde respekt. Men fra statsministeren mødes det med en unødvendig arrogance.