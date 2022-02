Mette Frederiksens regering er populær i Nordjylland - med god grund

Hvis statsminister Mette Frederiksen føler sig ekstra meget på hjemmebane næste gang, hun besøger hjemstavnen, så er det med god grund.

En ny Panel Nordjylland-undersøgelse viser nemlig, at hele 73 procent af nordjyderne i en eller anden grad mener, at den socialdemokratiske regering gør det godt. I alt har 1470 respondenter svaret på spørgsmålet: "Hvordan synes du, at den nuværende regering overordnet har klaret sig indtil nu?"

De tilfredse nordjyder fordeler sig med 15 procent på "Meget godt", 30 procent på "Godt" og 28 procent på "Nogenlunde". Blot 23 procent mener, at regeringen har klaret sig "Dårligt" eller "Meget dårligt" - henholdsvis 12 og 11 procent.

At 73 procent af nordjyderne mener, at regeringen gør det godt, kan ved første øjekast virke overraskende højt. Har nedlukningen af minkerhvervet og de nordjyske kommuner tilbage i november 2020 ikke påvirket nordjydernes syn på regeringen mere end som så? Åbenbart ikke.

Men det er grundlæggende ikke så mærkeligt, at langt de fleste nordjyder er tilfredse med Mette Frederiksens regering. Det er der helt overordnet én grund til: corona.

Kaptajn Frederiksen

Da Mette Frederiksen for ganske nylig ryddede flere af de landsdækkende morgenavisers forsider med historien om, at Danmark var ude af coronaskyggen, var det cementeringen af to års socialdemokratisk spin og imageopbygning:

Mette Frederiksen er landsmoderen, kaptajnen, der har styret landet gennem stormfulde vande. Skibet er nu sikkert i havn, og hun kan stå på broen og tage imod folkets hyldest.

Hun er glad for, at det ikke har været en blå regering, der har haft ansvaret for coronahåndteringen, har hun flere gange sagt. Hendes ledelse har været afgørende.

Det vil jo for evigt være et hypotetisk tankeeksperiment, men kan man virkelig forestille sig, at en borgerlig regering havde klaret sig markant anderledes? Danmarks coronahåndtering har i vid udstrækning været koordineret med de sundhedsfaglige myndigheder, og mon ikke Jakob Ellemann-Jensen (V) på samme måde havde lænet sig op af deres anbefalinger.

Måske havde en borgerlig regering haft lidt mere fingerfornemmelse i håndteringen af minkerhvervet og Cluster 5-udbruddet? Det vil for altid være gisninger.

Men det er klart, at Danmark har klaret sig godt igennem coronakrisen. Sundhedsvæsenet har klaret den, økonomien har klaret den og hverdagen er igen ved at indfinde sig i det ganske danske land. Hvor meget man reelt kan tilskrive regeringen, er sådan set underordnet.

For Mette Frederiksens regering har haft ansvaret, og lige nu befinder Danmark sig et godt sted. Lige meget hvordan man vender og drejer det, så står regeringen tilbage med en stor sejr på cv'et. Landet er ikke bare befriet fra coronaens åg. Økonomien har det godt og rigtig mange er i arbejde. Ja, den danske økonomi er faktisk en af de økonomier på verdensplan, der har klaret sig bedst gennem coronakrisen, og der er rekordhøj beskæftigelse. Danskerne vægter tryghed og stabilitet højt. Så selvfølgelig er de fleste danskere tilfredse med den siddende regering.

Det kan altså betale sig at styre landet sikkert igennem en verdensomspændende pandemi. Og med et folketingsvalg i løbet af det næste halvandet år, må de glæde sig i regeringen. Det modsatte i oppositionen.

Dygtig politiker

Mette Frederiksen er en hamrende dygtig politiker og strateg. Alle andre bliver udmanøvreret. Nu hvor statsministeren ikke længere kan beskyldes for at lukke landet unødvendigt ned, hvad er så blå bloks plan? Hvad er det borgerlige projekt? De har to statsministerkandidater, selvom den ene ikke vil stå ved det, og alle marcherer lidt ude af takt.

Så kan de for eksempel stå og se på, når Mette Frederiksen bebuder, at hun vil sætte blandt andet kommunerne fri. En borgerlig mærkesag.

Det tilfredsstiller de offentligt ansatte, der længe har råbt højt om reglernes kvælende indflydelse på deres faglige indsats. Det tilfredsstiller også de blå. Den nyvalgte regionsrådsformand Mads Duedahl (V) har allerede sagt, at han gerne vil gå forrest med Region Nordjylland som en friregion.

Så mens blå blok virker til at være efterladt på perronen - efter en kort periode, hvor det faktisk virkede til, at et comeback var under opsejling - kører den velsmurte og stramt styret regeringsmaskine bare videre. Når noget stikker ud, bliver det rettet ind.

Mogens Jensen blev ofret på den konto. Og da Benny Engelbrecht forleden måtte tage sit gode tøj og forlade posten som transportminister, så Mette Frederiksen en mulighed. Morten Bødskov og Trine Bramsen var begyndt at stikke lidt ud på deres poster som skatteminister og forsvarsminister. Derfor er de nu også blevet placeret i andre ministerier, og der kan komme lidt ro på bagsmækken igen. Hamrende effektivt og godt politisk arbejde.

Der er masser af ting, man kan kritisere den siddende regering for. Eksempelvis deres tilsyneladende manglende vilje til åbenhed om problematiske tal i miljøsager. Også den ulovlige nedslagtning af alle mink og den alt for voldsomme nedlukning af de nordjyske kommuner tåler fortsat kritik. De Radikales politiske leder Sofie Carsten Nielsen er begyndt at tale højt om, at den socialdemokratiske etpartiregering er "magtfuldkommen".

Men spørger man nordjyderne, er de tilfredse. Og hvorfor skulle man ikke være det? Samfundet er åbnet, økonomien og arbejdsmarkedet har det godt og foråret banker på døren.