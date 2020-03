Mettes nødråb til Udenrigsministeriet: Vi kan ikke komme ud - I er nødt til at sende et fly i dag

PERU:Hele verden er ved at lukke ned. Hele verden er ramt af frygten for den corona-smitte, som nu raser.

I Peru sidder Mette Stærkind fra Aalborg sammen med sine to børn på et og fire år, sin mand og sin mor. Mette er læge ved Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, og har igennem de sidste to måneder været på kursus i Peru.

- Sidste fredag fik vi at vide, at de ville lukke med at direkte fly til Europa. Vi fik flyttet vores flybilletter i tide, så vi kunne komme via Mexico i denne uge. Men søndag aften talte præsidenten for Peru, og han sagde, at alt flytrafik ud af landet ville lukke mandag til midnat. Den sidste mulighed vi havde, var via Columbia. Det forsøgte vi mandag, men vi blev sendt tilbage til Peru, fortæller hun.

Tirsdag talte den peruvianske præsident igen.

- Han sagde, at der fortsat var lukket, men at landenes regeringer ville kunne hente deres borgere ud. Vi har kontaktet det danske udenrigsministerium, og de sagde, at vi skal forsøge at komme hjem med et rejsebureau, og at de ikke kan aftale det for os. Men det har vi jo gjort, siger Mette Stærkind.

Hun græder. Hun er ked af det. Hun og familien har gjort alt for at slippe ud af Peru.

- Vi sidder i en lejlighed med to børn. Jeg er så bange for, at mine børn ikke kan komme hjem. Vi har forsøgt alt, vi kunne. Vi har ingen andre steder at henvende os end til Udenrigsministeriet. I er nødt til at sende et fly i dag, bønfalder hun.

Midnat i Peru vil være klokken 6 mandag morgen i Danmark.

- De lukker helt ned for fly til midnat. Vi skal forsøge at komme ud nu. Vi kan ikke komme til Europa, hvis de ikke sender et fly nu, lyder det fra Mette i Peru.

Hun fortæller, at andre skandinaviske heller ikke har fået hjælp fra deres lande.

- Det er jo ikke, fordi vi ikke tror, de hjælper. Men det er bare ikke blevet til noget, siger hun og fortæller, at der i øjeblikket er 212 danskere og ca 150 svenskere i Peru.

NORDJYSKE har kontaktet Udenrigsministeriet og spurgt, hvad ministeriet vil gøre for Mette, hendes familie og øvrige strandede danskere i Peru. Vi afventer en kommentar.

Opdateres.