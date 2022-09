Mia forsøger at hjælpe sin syge mor med MitID: - Jeg kan ikke få lov

AALBORG:- Jeg føler, at jeg står i stampe. Jeg kan ikke komme videre i processen, for det føles, som om man bliver verfet af hver gang, man prøver noget.

Føler du, at du har fået den hjælp, der har været nødvendig?

- Overhovedet ikke. Det har kun været, fordi jeg har skrevet et opslag på Facebook, at jeg er kommet videre.

36-årige Mia Vinther Christensen er frustreret, og derfor søgte hun forleden hjælp i en gruppe på Facebook. Hun forsøger nemlig at hjælpe sin mor Hanne Vinther Christensen, der skal have lavet MitID. Det er der mange, der skal have hjælp til, og de tropper som regel op på Borgerservice.

64-årige Hanne Vinther Christensen kan bare ikke, da hun er alvorligt syg. Hun skal have oprettet MitID, da hun især er afhængig af at kunne tilgå sin MobilePay, da hun handler ind over nettet.

Det kan godt lade sig gøre for Hanne Vinther Christensen at komme ud af huset, hvis hun for eksempel skal på hospitalet til kontrol. Så er der en kørestol og ilt til hende. Men kun hvis det er absolut nødvendigt. For hun er lungepatient, det er hårdt for hende at trække vejret, og derfor er der en del nervøsitet og ængstelighed forbundet med det at forlade huset.

Man kan godt hjælpe en pårørende, der ikke kan møde op på Borgerservice, med at oprette MitID. Men det kræver, at vedkommende har et gyldigt pas. Da det ikke har været muligt for Hanne Vinther Christensen at rejse i mange år, så har hun ikke noget pas.

Mange tager på Borgerservice, hvis de har svært ved at få oprettet MitID. Men det bliver rigtig bøvlet, hvis man ikke kan forlade sit hjem. Mia Vinther Christensen vil gerne hjælpe sin syge mor med MitID, men det har været mere end svært indtil videre. Foto: Martél Andersen

Ingen vejledning

Og så begynder det at blive bøvlet. I hvert fald for Mia Vinther Christensen.

- Det begyndte i starten af året, hvor min mor nævnte, at hun ikke havde gyldigt pas, så hun vidste ikke, hvordan hun skulle få det lavet. Så jeg gik ind i sagen for at hjælpe hende med det. I den forbindelse tog jeg fat i hendes bank for at høre, om de kunne være behjælpelige. Det eneste, de kunne gøre, var at udsætte tidsfristen, forklarer Mia Vinther Christensen.

- Jeg forsøgte også at kontakte Borgerservice for at høre, om jeg kunne troppe op i stedet for min mor. Men det må jeg ikke, fandt jeg ud af. Så jeg følte, at jeg stod i en kattepine, hvor jeg hverken kunne gøre til eller fra, siger hun.

Mia Vinther Christensen har også kontaktet MitID's hotline flere gange. Her har hun haft samme oplevelse af at blive afvist.

- Når jeg har haft fat i både Borgerservice og MitID, har jeg forklaret vores situation. Jeg har bare fået at vide, at den eneste mulighed er, at min mor møder op i Borgerservice. Jeg må som pårørende ikke gøre noget. Hun skal fysisk møde op.

På intet tidspunkt har nogen vejledt Mia Vinther Christensen i, hvad mulighederne er for at hjælpe. Hun har selv skulle søge svar på de nye spørgsmål, der er opstået undervejs.

- Jeg har forklaret igen og igen, at hun ikke kan komme ud af døren. Hos Borgerservice har jeg spurgt ind til muligheden for, at der er nogen, der kommer ud til hende. Det spurgte jeg om, fordi jeg havde snakket med en fra Silkeborg, der kunne fortælle, at man fra kommunen var begyndt at køre ud til borgere, der ikke selv kunne komme på Borgerservice. Det vidste de ikke noget om, da jeg snakkede med dem i Aalborg.

Mia Vinther Christensen er kommet i kontakt med en fra SeniorDigital, der er Aalborg Kommunes tilbud om hjælp til de ældre borgere med digitale udfordringer. Her er der en, der har givet Mia Vinther Christensen et direkte nummer til en, der kan hjælpe hende og hendes mor i gang med at få et besøg i morens hjem.

- Men der kan man også ramme panden mod en mur, for man skal være meget, meget syg for at få den hjælp. De skal selvfølgelig ikke løbe ud til alle, så det er forståeligt. Jeg er dog overbevist om, at min mor godt kan få den hjælp.

Mia Vinther Christensen er blevet kontaktet af kommunen med henblik på netop sådan et besøg hos hendes mor. Det skete gennem en besked i e-Boks, hvor de bad om hendes telefonnummer, så de kunne kontakte hende. Hun gav dem nummeret samme dag, men har ikke hørt noget siden - over en uge senere. Hun har ellers rykket kommunen for opkaldet flere gange.

Tålmodigheden er ved at slippe op hos Mia Vinther Christensen, mens Hanne Vinther Christensen bare er glad for, at hendes datter overhovedet vil hjælpe. De har været i kontakt med banken igen, og har fået udsat skæringsdatoen til 8. september. Hvis ikke Hanne Vinther Christensen har fået MitID her, så vil hun ikke kunne tilgå sin netbank, Borger.dk, MobilePay og så videre.

Tålmodigheden er ved at slippe op hos Mia Vinther Christensen, mens hendes mor bare er glad for at få hjælp. Foto: Martél Andersen

Beklageligt

Dorthe Jespersgaard, der er kontorchef på Borgerservice i Aalborg, beklager, at Mia Vinther Christensen har en oplevelse af, at hun ikke har fået hjælp.

- Det er vores opgave at hjælpe de borgere, der møder op personligt. Men vi er sådan set ikke forpligtet til at gøre meget mere end det, når det kommer til MitID. Den primære supportopgave ligger hos MitID, så vi er faktisk ikke specialister i det. Vores folk hjælper ud fra, hvad de selv kan læse på MitID's hjemmeside, forklarer Dorthe Jespersgaard.

- Jeg kan ikke gå ind i nogen konkret sag, men jeg kan sige, at vi forsøger at vejlede så godt, som vi kan ud fra den viden, vi har. Jeg kan godt forstå, hvis hun ikke har følt, at der er blevet ydet en ordentlig service, for vi er ikke rustet til opgaven, og vi er også blevet kvalt i henvendelser. Jeg beklager selvfølgelig, hvis hun er blevet kastet lidt rundt, og hun føler, at hun ikke har fået ordentlig vejledning eller behandling.

På Borgerservice afventer man faktisk selv vejledning fra Digitaliseringsstyrelsen. Styrelsen har flere gange lovet, at der er vejledning på vej angående de borgere, der ikke kan møde op. Beskeden har været, at man i kommunerne ikke skal gøre noget ved dem endnu.

Men vejledningen er aldrig kommet.

- Det eneste, vi så har fået, er en opfordring til, at vi kan køre ud til de borgere, der har brug for hjælp. Det er jo et ressourcespørgsmål og en økonomisk prioritering, men det er faktisk ikke noget, vi skal. Det er et meget omfattende arbejde, og nogle vanvittigt dyre ekspeditioner, siger Dorthe Jespersgaard.

- Men efter sommerferien har vi taget det op, for vi bliver nødt til at gøre noget. Nu er vi så gået i gang med at gøre det som en forsøgsordning, hvor vi om et par måneder kigger på, hvor mange ressourcer vi bruger på det, forklarer hun.

Arbejdet med at køre ud til borgere er gået i gang i midten af august.

- Det er jo ikke rart, at vi har lovet borgerne, at der var en løsning på vej, som så ikke er kommet, siger Dorthe Jespersgaard.

Mandag 5. september - tre dage inden tidsfristen - vil Mia Vinther Christensen forsøge at tage fat i Borgerservice igen.

- Det er det første, jeg gør. Jeg ved ikke, hvad vi gør, hvis vi ikke når det inden torsdag, siger hun.

Nordjyske har også kontaktet Digitaliseringsstyrelsen, der står bag MitID sammen med Finans Danmark, med henblik på en kommentar til Mia og Hanne Vinther Christensens forløb. Nordjyske er i dialog med Digitaliseringsstyrelsen, men det har ikke været muligt at nå at få en kommentar inden deadline. Den vil dog komme en af de kommende dage.