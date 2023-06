Mia-sagen: I dag skal vidner beskrive den tiltalte

Tirsdag kommer det i høj grad til at handle om den 37-årige tiltalte i sagen, hvor flere karaktervidner skal afgive forklaring. Anklager Mette Bendix har indkaldt vidnerne, som alle kender den 37-årige, for at tegne et billede af den tiltalte.

Det drejer sig bl.a. om den mand, der blev anholdt samme dag som den tiltalte, men som hurtigt kunne udelukkes fra sagen. Det samme skal flere karaktervidner, som kender den tiltalte, bl.a. en tidligere kæreste og en arbejdskollega.

Dagens retsmøde starter kl. 9, og Nordjyske liveblogger fra retten.