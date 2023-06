Mia-sagen: Nu lægger anklageren alle beviser frem

AALBORG:Det bliver en dag med en stor mængde bilag, når anklager Mette Bendix skal dokumentere fra det omfattende efterforskningsmateriale i sagen mod den 37-årige mand, der er tiltalt for voldtægt, drab og partering af Mia Skadhauge Stevn.

Der er tale om dokumentation af de bilag, der ikke allerede er blevet forelagt retten under vidneafhøringerne.

Dokumentationen er nemlig her, hvor retten får forelagt, hvilke dokumenter der skal indgå i bedømmelsen. Det sker ved, at typisk anklageren henviser til f.eks. en rapport, læser konklusionen eller specifikke dele højt i retten. Hvis der er tale om f.eks. billeder og video, bliver det vist for retten.

I Mia-sagen drejer det sig blandt andet om rapporter om undersøgelserne i Hammer Bakker og Dronninglund Storskov, dna-analyser, gps-data og en supplerende obduktionsrapport.

Det er kun de bilag, der bliver dokumenteret under retssagen, som kan tages med i bedømmelsen af sagen.