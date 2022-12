Mike blev skuffet, da han var til polterabend: Så fik han en særlig idé

VODSKOV:Det begyndte med en polterabend for cirka tre år siden.

Mike Kirch var blandt deltagerne, og arrangementet bestod blandt andet af en romsmagning, som ifølge Mike slet ikke levede op til forventningerne. Da rommen var skyllet ned, sad han tilbage med en uforløst fornemmelse.

- Så jeg sagde til gutterne: Det kan jeg sgu gøre bedre. Og det holdt de mig op på, fortæller den 39-årige nordjyde, som derefter gik i gang med brygge på sit eget romsmagningsarrangement.

Mike Dirch fik en idé, da han var til polterabend for cirka tre år siden. Privatfoto

Kort efter gik det løs med hans første egen romsmagning, og siden har han afholdt en hel del af slagsen. Hans replik til polterabenden blev nemlig startskuddet til projektet Rommanden - Mike Kirchs eget romunivers, hvor han deler ud af sin viden om spiritussen. Både digitalt på Rommandens Facebook-side og til private arrangementer, firma-arrangementer og så videre.

Og kunderne får ikke kun gode smagsoplevelser med hjem, lyder det fra hovedpersonen.

- For mig handler det om at formidle den gode historie. Man kan alligevel ikke huske alt det tekniske. Men man kan huske historien om eksempelvis labelet Pusser's Nelson's Blood-rom, fordi den er opkaldt efter den engelske sømand Lord Nelson, der døde i slaget ved Trafalgar. Ifølge sagnet blev hans lig balsameret i en stor tønde med rom, og det gik jo ud over den daglige dosis. Så da besætningen kom hjem til England, var tønden tom. Sømændene havde simpelthen drukket det hele. Både rommen og Nelsons blod, siger Mike Kirch med tydelig fortælleglæde.

Og tilføjer:

- Selvfølgelig forklarer jeg også, hvordan rommen er destilleret og så videre, men det er den gode historie, der er i centrum.

- Rom er livets dessert

Rominteressen opstod for syv-otte år siden. Stille og roligt fik han smag for det og dykkede ned i de tre overordnede stilarter: den spanske, den franske og den engelske.

- Og ens smag og præferencer udvikler sig jo efterhånden. Typisk fra det søde til det tørre, siger Mike Kirch, der især er tiltrukket af romverdenens kompleksitet.

- I mine øjne er det den mest alsidige drik, der findes. Rom bliver produceret i over 80 lande, og der er flere og flere mennesker, der får øjnene op for rom. Det er den alsidighed, der gør, at jeg gerne vil fortælle og dele ud af min viden.

Han kan godt mærke, at interessen er steget, siden han startede projektet i begyndelsen af 2020.

- Det tager mere og mere fart. Det er, som om folk er blevet mere kvalitetsbevidste, og folk søger de gode oplevelser efter en lang periode med corona. De vil ud at høre den gode historie og smage på livet. Rom er jo livets dessert, siger Mike Kirch.