Miljøminister vil på mytedræber-mission for at gøre nordjyderne klogere

Man kan næsten høre de dybe suk fra regeringens og støttepartiernes kontorer i København, når nordjyske borgmestre og borgere formaster sig til at være skeptiske over for planen om nye naturnationalparker i deres kommuner.

Enhedslistens Peder Hvelplund hælder de lokale bekymringer ned ad brættet og kalder dem myter, som skal ”ryddes af vejen”.

Fra den radikale Zenia Stampe lyder denne reaktion, som må tage prisen for årets optræden i magtarrogance:

- Det er ærgerligt, at vi ikke får muligheden for at skabe disse fantastiske områder, bare fordi vi ikke har haft dialogen.

Jamen, så invitér til dialog, fru Stampe, frem for at haste parkerne igennem hen over hovederne på de lokale. Nordjylland har ventet tålmodigt på dialogen i månedsvis, men ikke meget tyder på, at vi når at få den, for efter rød bloks egen køreplan skal der træffes beslutning om placering af naturnationalparkerne allerede i december.

Sagen er, at de enkelte kommuner har fornuftige argumenter imod naturnationalparkerne, selv om ingen i udgangspunktet kan være imod formålet: at få mere vild natur og sikre biodiversiteten. Eller som Miljøministeriet malerisk skriver i en pressemeddelelse: Store pattedyr skal kunne græsse året rundt omgivet af gamle træer, genskabte vandhuller, vilde blomster og et summende insektliv.

Det lyder skønt, men etableringen må ske i tæt samarbejde med de lokale beslutningstagere og borgere. Det er trods alt dem, der kender deres naturområder bedst, og som skal leve med parkerne til hverdag.

Men der lyttes ikke. Slet ikke på, hvad de siger i Thisted. Her har 25 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen stemt imod en naturnationalpark inden for den allerede eksisterende Nationalpark Thy – ja, det er lige så ulogisk, som det lyder – og borgmester Ulla Vestergaard vurderede efter den klokkeklare afgørelse, at regeringen næppe ville gå videre med den verdensfjerne skrivebordsidé uden kommunal opbakning.

Hun gjorde regning uden vært. En naturnationalpark i Nationalpark Thy er på regeringens nye liste med 23 forslag til placering af 10 nye naturnationalparker i Danmark. Det samme er områder i Rold Skov, Hanstholm Vildtreservat, Vester Thorup, Skagens Odde og på Læsø.

Heller ikke i Rebild Kommune føler de sig lyttet til. Borgmester Leon Sebbelin kan med god ret undre sig over, at selv hans eget radikale parti ser det som en grøn og bæredygtig idé i at udlægge et område af Rold Skov, hvor der produceres supercertificeret træ til afløsning af beton i byggebranchen, til naturnationalpark med forbud mod den form for produktion.

I forvejen har regeringen udpeget Tranum som ny naturnationalpark, hvilket heller ikke er udpræget populært. Selv borgmester Mogens Gade, der ellers har udtrykt støtte til placeringen, er på det seneste blevet skeptisk og bakker op om lokale borgere, landmænd og jægere, der er bekymret for dyrelivet og mulighederne for fritidsaktiviteter. Der er stadig velvilje til at finde en fælles løsning, men også i Jammerbugt venter de endnu på dialogen med København.

Hvorfor kan nordjyderne ikke se storheden i rød bloks planer for nordjysk natur?

I stedet for at sukke så dybt, kunne regeringen jo komme her over og spørge. Det har miljøminister Lea Wermelin da også lovet, at hun vil gøre i løbet af efteråret. Hun kalder det en "mytedræber-mission".

Det skal nok gå godt.