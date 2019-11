Millionhjælp til fyrede hos Siemens

AALBORG:Over 300 medarbejdere er blevet afskediget fra Siemens fabrikker i Aalborg, Brande og Herning. Nu skal godt 5,6 millioner kroner til blandt andet opkvalificering og jobsøgningsforløb hjælpe de afskedigede videre i nyt job.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

På grund af større konkurrence og en ny strategi, hvor der satses på havvindmøller i stedet for landvindmøller, har Siemens valgt at afskedige henholdsvis 216 medarbejdere i Aalborg og 99 medarbejdere i Ikast-Brande og Herning.

Begrænsede jobmuligheder i Nordjylland

Jobcenter Aalborg vurderer, at de fyrede medarbejdere i Aalborg vil have begrænsede muligheder for at finde nyt job inden for branchen i Nordjylland. Med målrettede kurser vil de fx kunne bruge deres kompetencer i produktions, bygge-, anlægsfag- og serviceområder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Ifølge Jobcenter Ikast-Brande har lokalområdet været ramt af en række store fyringsrunder og derfor vil denne på Siemens kunne give udfordringer på det lokale arbejdsmarked.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil dispensere fra bestemmelserne og give godt 5,6 mio. kroner fra varslingspuljerne til de afskedigede i Aalborg, Ikast-Brande og Herning. Pengene vil gå til opkvalificering, målrettede jobsøgningsforløb og informationsmøder.

- Det er rigtig trist, at så mange mennesker mister deres arbejde og kastes ud i uvished. Derfor vil jeg gerne dispensere for reglerne, så de berørte medarbejdere kan få en hjælpende hånd. Jeg håber, at det kan være med til, at de hurtigt kan finde et nyt job, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Hjælp til ufaglærte

- Fyringsrunderne i vindmølleindustrien de seneste måneder bekræfter mig i, at regeringen gør rigtigt i at fokusere på opkvalificering. Vi skal have færre ufaglærte, og vi har for nylig landet en bred politisk aftale til cirka 100 mio. kroner til opkvalificering af primært ufaglærte. Det er et første lille skridt mod mit mål om at få uddannelsesindsatsen op i 5. gear, lyder det fra beskæftigelsesministeren.

Det regionale arbejdsmarkedsråd kan inden for rammerne af varslingspuljerne sætte gang i en aktiv indsats, hvis en virksomhed fyrer mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte. Ministeren kan dog give en dispensation, hvis muligheden for at finde et andet job i på det lokale arbejdsmarked er begrænset, eller der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.