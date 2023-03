Milliontyveri fra virksomhed: - De har haft god tid

Opdateret kl. 10.15 med oplysninger fra virksomhedens direktør.

NØRRESUNDBY:Det er store sager, indbrudstyve er løbet med, eller nærmere kørt med, på virksomheden WJ Maskinservice på Bøgildsmindevej i Nørresundby natten til søndag.

Ifølge vagtchef ved Nordjyllands Politi, René Kortegaard, er det lykkedes tyvene at slippe af sted med en hvid Mercedes Vito med en stor trailer hægtet på. På traileren havde tyvene stillet fire minilæssere, som de også tog med sig.

- Der er nok værdier for et par millioner kroner, oplyser vagtchefen.

Indbruddet er sket mellem klokken 02 og 03 natten til søndag, hvor det er lykkedes tyvene at komme igennem et hegn ved virksomheden.

- De har haft rimelig god tid, siger René Kortegaard.

Direktør for WJ Maskinservice Morten Juel Jensen, er selv på virksomheden søndag formiddag for at besigtige skaderne.

- Gerningsmændene har skåret en lås til en gitterport op og smadret en rude til kontoret, hvor de har brækket et nøgleskab op, og så er de kørt med det hele, siger han og henviser til de fire Giant minilæssere, som gerningsmændene har transporteret bort på traileren.

Han er godt træt af situationen, som også får konsekvenser for forretningen.

- Det har stor betydning, for flere af minilæsserne var jo solgt til kunder. Nu skal vi have fundet andre maskiner i stedet, og det kan blive svært, for der er stadig problemer med leveringstiden efter corona, konstaterer direktøren, som dog håber, at kunderne har en vis forståelse for situationen.

Fire Giant minilæssere blev losset på en trailer og kørt væk. Foto: Martél Andersen

Der er overvågningskameraer sat op ved virksomheden, og det materiale skal politiet nu have set igennem, ligesom der er tilkaldt kriminalteknikere for at sikre spor på stedet.

Nordjyllands Politi ønsker også at tale med eventuelle vidner, som har bemærket noget i området i nattens løb - eller set den hvide Mercedes Vito med trailer.

Har du oplysninger i sagen, skal du ringe til Nordjyllands Politi på telefonnummer 114.