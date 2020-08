Mindre fly styrtet ned på ø i Limfjorden

FUR:Et mindre fly styrtede søndag ned på limfjordsøen Fur.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Mindre fly styrtet ned på Fur. Politi og redning er på vej. Intet yderligere pt. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) August 30, 2020

Politi og redningsmandskab hastede til stedet, og der blev også sendt lægehelikopter.

Ifølge Ekstra Bladet er flystyrtet sket på Fur Flyveplads. Ejeren heraf oplyser til mediet, at flyet hænger i et træ og formentlig er totalskadet. Ejeren så ikke selve flystyrtet, men til Tv MidtVest siger han, at flyet formentlig har forsøgt at lette i medvind. Der var fire personer om bord, da ulykken skete, skriver Tv MidtVest.

Opdateres