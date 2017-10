Minister beklager svigt over for efterladt fiskerfamilie

LÆSØ: - Jeg synes ikke, man kan være det bekendt. Det er så tragisk og ulykkeligt.

Sådan lyder meldingen fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) til de pårørende til Læsø-fisker, 3F’er Teddy Bak Nielsen, der i 2014 kolliderede med et 3.000 ton tungt fragtskib nordøst for Læsø. Det skriver Fagbladet 3F.

Enken, Ellen Vinther Poulsen, og de to døtre, 46-årige Annika Seeland og 45-årige Christina Bak Nielsen, fik ingen hjælp fra myndighederne og måtte selv hente hans lig i Sverige i en privat fiskekutter med en bedemand ombord.

Teddy Bak Nielsens lig lå i Göteborg, fordi han blev hentet op af en redningshelikopter fra den svenske søredningstjeneste, der fløj ham til det svenske hospital.

Søfartsstyrelsen har tidligere over for Fagbladet 3F erkendt, at det hverken var rimeligt eller værdigt, at familien blev overladt til sig selv. Annika Seeland er glad for, at ministeren nu også kommer med en klar melding direkte til familien.

- Vi er glade for, at min fars dødsulykke nu bliver taget alvorligt, efter at myndighederne svigtede os midt i vores sorg. Vi håber, at ingen andre nogen sinde risikerer at blive udsat for det samme som os. Det har været et forfærdeligt hårdt og smertefuldt forløb. Det har gjort det svært for os at lægge fars død bag os og forsøge at komme videre, siger hun.

Brian Mikkelsen pointerede på et samråd i Folketinget om dødsulykker på havet, at det selvfølgelig er vigtigt, at de pårørende får korrekt information om den praktisk økonomiske bistand, de kan få fra Søfartsstyrelsens side.

- Jeg kan forstå, at der har været en sag, hvor Søfartsstyrelsen har givet en forkert vejledning. Det er meget beklageligt, sagde han.

Ministeren forklarede videre, at han derfor har bedt styrelsen om at styrke sin information til de pårørende, som selvfølgelig står i en meget svær situation.