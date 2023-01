Minister siger nej til alternativer: Motorvejen skal over Egholm

Der kommer en 3. Limfjordsforbindelse, og den skal gå over Egholm.

Sådan er meldingen fra transportminister, Thomas Danielsen (V), der blankt afviser et forslag fra to trafikforskere fra Aalborg.

De to - Anker Lohmann-Hansen og Kaj A. Jørgensen - har i et debatindlæg i Nordjyske opfordret ministeren til at genoverveje sagen. Trafikforskerne, der begge er lektor emeritus ved Aalborg Universitet, mener nemlig, at forbindelsen kan laves både bedre og billigere, hvis linjeføringen flyttes.

De foreslår, at to alternativer - enten at udvide den nuværende tunnel med endnu et tunnelrør eller også, at bygge det, de kalder en city-tunnel umiddelbart vest for den eksisterende limfjordstunnel. Ifølge dem vil begge løsninger være både bedre og billigere, og derfor bør ministeren sætte Vejdirektoratet i gang med at undersøge de to løsninger.

Men det forslag afviser ministeren overfor Nordjyske.

- Linjeføringen for den nye forbindelse over Limfjorden har været fastlagt siden 2014, hvor det blev besluttet at føre den nye forbindelse over Egholm. Op til den beslutning blev der set på flere forskellige løsninger, og i den proces blev det klart, at Egholm-forbindelsen er den bedste løsning i forhold til at tilgodese de trafikale behov i og omkring Aalborg med de muligheder og begrænsninger, der er i forhold til eksempelvis vejudvidelser. Det er desuden også den løsning, der er ønsket lokalt. På den baggrund giver det ikke mening med yderligere beregninger af alternative linjeføringer. Det vil desuden skabe usikkerhed hos de borgere, der bor i nærheden af de foreslåede linjeføringer, og den usikkerhed mener jeg ikke de kan være tjent med, siger Thomas Danielsen.

Efter planen skal byggeriet gå i gang engang i 2025.

Først skal anlægsloven vedtages, og den bliver først sat til afstemning i Folketingsamlingen 2024. Egentlig skulle den allerede have været fremsat, men partierne bag forliget blev sidste år enige om at lave lidt om på den normale fremgangsmåde.

En række undersøgelser, der normalt først foretages, når anlægsloven er vedtaget, er nemlig blev rykket frem for at sikre et bedre grundlag at behandle anlægsloven på.

- Den tredje Limfjordsforbindelse har været diskuteret i mere end 50 år. Der er lavet et meget grunddigt arbejde ikke mindst lokalt i Nordjylland, hvor både kommuner og regionen har været inddraget i valget af linjeføring. Nu er der en beslutning fra et stort flertal i Folketinget, og derfor har erhvervslivet og borgerne i Nordjylland endelig vished for både linjeføring og tidsplan, siger Thomas Danielsen.