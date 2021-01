Minister skal svare på spørgsmål om voldsom anholdelse i Aalborg

AALBORG:Justitsminister Nick Hækkerup (S) skal nu svare på, om det var nødvendigt for politiet at slå en psykisk syg mand, da vedkommende blev anholdt midt i Aalborg søndag morgen.

Det er retsordfører for SF Karina Lorentzen Dehnhardt, der har stillet spørgsmål til justitsministeren.

Anholdelsen blev filmet af flere personer, og Ekstra Bladet offentliggjorde blandt andet denne video.

Spørgsmålet til ministeren Spørgsmålet er blevet stillet af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF); Vil ministeren redegøre for den voldsomme anholdelse i Aalborg den 10. januar 2021 af en psykisk syg person, herunder hvorfor det var nødvendigt for politiet at slå den anholdte mange gange med politistav, mens denne lå ned på jorden? VIS MERE

Efter flere af optagelserne blev delt på sociale medier, og en videoerne offentliggjort af flere medier, valgte Nordjyllands Politi søndag eftermiddag at kommentere anholdelsen i en pressemeddelelse.

Her medgiver politiet, at anholdelsen ser voldsom ud, men det var nødvendigt at bruge magt for at få anholdt manden, der forinden havde angrebet en betjent med knytnæveslag i ansigtet.

- Vi forstår godt, at anholdelsen ser voldsom ud. Det er voldsomt. Her er tale om en psykisk syg person, som desværre bliver meget voldsom og farlig, sagde politiinspektør Claus Danø, der er leder af operativ afdeling hos Nordjyllands Politi i pressemeddelelsen.

Overfor NORDJYSKE understregede Claus Danø, at det var politiets umiddelbare vurdering, at de to betjente handlede efter reglerne og gjorde, "hvad der desværre var nødvendigt".

Han bekræftede også, at en af betjentene på et tidspunkt gav manden hjertemassage, da manden pludselig var passiv. Politifolkene frygtede, at han måske havde fået hjertestop.

Søndag orienterede Nordjyllands Politi også den Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) om anholdelsen. Her har det fredag ikke været muligt at få svar på, om det er en sag, anklagemyndigheden vil se nærmere på.

Spørgsmålet til Nick Hækkerup er stillet som et udvalgsspørgsmål, og der er svarfristen fire uger. Ministeren har dog mulighed for at sende et foreløbigt svar, hvor det fremgår, hvornår et uddybende svar kan forventes.