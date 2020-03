Minister slår fast: Bro over Limfjorden skal kunne åbnes - løsningen er ikke fundet endnu

NORDJYLLAND:De 10.000 lystsejlere, fragtskibe og andre, der årligt sejler igennem Jernbanebroen i Aalborg, kan være rolige. Selvom der i fremtiden skal monteres køreledninger, så el-tog kan passere broen - og køre til Aalborg Lufthavn - så bliver broen ikke permanent lukket.

Det slår transportminister Benny Engelbrecht (S) fast i et svar til Transportudvalget, der har spurgt ministeren, hvordan besejlingsforholdene forbi Aalborg sikres for både erhvervs- og lystsejlads, når der etableres el-tog fra Aalborg station til Aalborg lufthavn.

- Banedanmark har oplyst mig, at der ikke er planer om fastsvejsning af broen,og dermed er der ingen planer om at begrænse skibspassagen gennem Limfjordens østlige del. Elektrificeringsprogrammets forundersøgelser af strækningen Aarhus-Lindholm beskriver en løsning, hvor den eksisterende klapbro elektrificeres, skriver ministeren i sit svar.

Broen kan ikke bære

Af ministerens svar fremgår det dog, at den tekniske løsning på, hvordan køreledningerne skal monteres ikke er fundet endnu.

Han henviser til en VVM-undersøgelsen af elektrificering mellem Aarhus og Lindholm.

”Sporene over den eksisterende klapbro fra 1938 skal elektrificeres. Klapbroens konstruktion herunder placering af kontravægt udfordrer det tekniske design af kørestrømanlægget. Der skal foretages tekniske modifikationer på jernbanebroen over Limfjorden. Disse vil blive designet og vurderet på et senere tidspunkt,” står der i VVM-undersøgelsen.

Jernbanebroen vil også fremover kunne åbnes, når der skal skibe igennem. Arkivfoto Lars Pauli

Ministeren skriver dog i svaret, at det er en forudsætning for leverandøren, at der kan findes en løsning med elektrificering af klapbroen.

- Banedanmark oplyser, at der er forudsat projektering af en løsning med elektrificering af klapbroen i Banedanmarks kontrakt med Elektrificeringsprogrammets leverandør, skriver Benny Engelbrecht således i sit svar.

Spekulationerne, om at Jernbanebroen kunne risikere at blive svejset fast, kommer efter, at Sund & Bælt lige nu forsøger, at få Frederik IX's Bro over Guldborgsund i Nykøbing Falster ændret fra en klapbro til en fastbro på grund af elektrificering af togene over broen.

Det forberedende arbejde med at gøre strækningen Aarhus-Lindholm klar til elektrificering skal ifølge Banedanmark være afsluttet i 2023.