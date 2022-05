Minister vies i Budolfi: Nu siger Flemming og Morten ja

AALBORG:Før vielsen gik i gang, brød solen frem gennem skyerne, som var den bestilt til at fejre, at Flemming Møller Mortensen bliver gift i Budolfi Kirke med Morten K. Thygesen lørdag eftermiddag.

Aalborg smukke domkirke er fyldt med gæster, venner, familie og bekendte - samt flere pressefolk.

Flemming Møller Mortensen fandt kærligheden igen, efter han i efteråret 2019 mistede sin mand, professor Erik Elgaard Sørensen, som døde af kræft.

Det er to år siden, ministeren mødte kærligheden igen i form af Morten K. Thygesen, der flyttede fra København til Aalborg i oktober 2021 for at flytte ind på Aalborg Kloster, hvor Flemming Møller Mortensen bor.

Her bor parret nu sammen, hvor Morten K. Thygesen er konstitueret som klosterforstander, da jobbet ikke kan forenes med at være minister.

Blandt gæsterne er en anden aalborgenser, nemlig statsminister Mette Frederiksen, der lørdag formiddag var på gaden i både Aalborg og Frederikshavn i forbindelse med folkeafstemningen.

