Ministerløfte til nordjyske pendlere: Der kommer en løsning i morgen

NORDJYLLAND:Mandag lukkede store dele af den kollektive trafik i syv nordjyske kommuner ned i forsøget på at inddæmme coronavirusmutationen cluster 5, der har spredt sig fra mink til mennesker og angiveligt er en trussel mod en fremtidig vaccine og derfor også den globale folkesundhed.

Allerede på førstedagen måtte transportminister Benny Engelbrecht dykke ned i den bekendtgørelse, som han ellers søndag på sit foretrukne sociale medie Twitter gav Nordjyllands Trafikselskab (NT) et virtuelt "high-five" for at informere nordjyderne om.

Det skete forud for den månedlange nedlukning af den kollektive trafik i seks af de syv nordjyske kommuner, som ligger i NT's område.

Da nedlukningen trådte i i kraft mandag morgen, stod det imidlertid klart, at det gav mange nordjyske pendlere problemer, at dørene til den kollektive transport var smækket i.

Især den del af den kollektive trafik, som krydser kommunegrænserne. For at begrænse den mest muligt var udgangspunktet mandag morgen, at kun skoleelever samt studerende på ungdoms- og voksenuddannelser måtte tage plads i de busser og tog, der kører på tværs af kommunegrænserne.

Siden 2018 har Tine Rasmussen taget toget fra Aalborg Banegård til Brønderslev og retur. Det var ikke muligt mandag, men fra tirsdag må ansatte med jobkritisk funktion formentlig også benytte offentlig transport på tværs af kommunegrænserne i de syv nedlukkede nordjyske kommuner. Men transportministeren opfordrer alle nordjyske arbejdsgivere til at tænke sig grundigt om i forhold til, hvem de kræver skal komme tage fra én kommune til en anden for at komme på job. Foto: Martél Andersen

Derimod var der ikke plads til de mange, mange hundrede nordjyder med jobkritiske funktioner, som bor i én af de syv kommuner og arbejder i en anden. Og er afhængig af offentlig transport for at komme frem og tilbage.

Som sagen stod mandag morgen, måtte de selv skaffe sig transport for at komme på job. F.eks. ved at bestille en Flexbus.

Og det er dyrt.

Udgift på 16.000 kr.

NORDJYSKE blev f.eks. kontaktet af den 54-årige sygeplejerske Tine Rasmussen fra Aalborg. Hun har hverken bil eller kørekort, og derfor havde hun udsigt til at skulle punge ud med ca. 16.000 kr. af egen lomme for at blive kørt med Flexbus frem og tilbage mellem sit hjem i Aalborg og sin arbejdsplads på Brønderslev Psykiatriske Sygehus i perioden frem til 3. december.

Det rækker hendes løn ikke til, slog hun fast overfor NORDJYSKE. Og derfor var hendes løsning at flytte ind hos sine forældre i Brønderslev på henholdsvis 80 og 81 år.

- Men det er jo heller ikke optimalt. Jeg kan risikere at blive smittet med corona på mit job, hvor vi har haft udbrud, og så slæber jeg det med hjem til dem, og de kan på ingen måde tåle at blive smittet, fortalte en frustreret Tine Rasmussen.

7











Galleri - Tryk og se alle billederne.

I Nordjylland henvendte Brønderslev-borgmester Mikael Klitgaard (V) og regionsrådsformand Ulla Astman (S) sig til sundhedsministeren og transportministeren med krav om en lynhurtig løsning på den problematik, og Bjarne Axelsen, lærer i Brønderslev, skrev direkte til transportministeren og påpegede det uigennemtænkte i, at pendlere med jobkritisk funktion og behov for offentlig transport fra én af de nedlukkede nordjyske kommuner til en anden så at sige var efterladt på perronen.

Fra 30. november flytter han fra Brønderslev til Aalborg.

Det er jo tåbeligt, at mennesker mister penge, fordi de skal passe deres arbejde og ikke må køre med de offentlige transportmidler, som kører i forvejen. Enten luk helt ned, hvis det er så farligt, eller sørg for mobiliteten. Bjarne Axelsen, Lærer, Brønderslev

- Det er jo tåbeligt, at mennesker mister penge, fordi de skal passe deres arbejde og ikke må køre med de offentlige transportmidler, som kører i forvejen. Enten luk helt ned, hvis det er så farligt, eller sørg for mobiliteten, siger Bjarne Axelsen til NORDJYSKE om baggrunden for sin henvendelse til ministeren.

Hektisk aktivitet på Borgen

Den massive kritik af, at de offentlige transportmidler på tværs af kommunegrænser gerne må rumme studerende, men ikke personer med jobkritiske funktioner, skabte mandag hektisk aktivitet på Christiansborg.

Såvel justitsminister Nick Hækkerup (S), sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og transportminister Benny Engelbrecht fik travlt med at finde en løsning for de frustrerede pendlere.

Sidst på eftermiddagen mandag kunne Benny Engelbrecht så meddele NORDJYSKE, at den løsning ventes at være på plads tirsdag morgen.

- Sammen med NT er vi i gang med at få lavet en model, hvor personale med jobkritiske funktioner også kan køre med kollektiv transport på tværs af kommunegrænserne. Og til den omkostning, man er vant til. Man skal ikke betale tusindvis af kroner for at komme på arbejde. Det er helt klart, fastslår Benny Engelbrecht.

Dokumentation fra arbejdsgiver

Han slår fast, at de endelige deltaljer til den nødvendige ændring af bekendtgørelsen ikke er helt på plads. Men pendlernes adgang til kollektiv transport på tværs af kommunegrænserne vil efter alt at dømme kræve en form for dokumentation fra sin arbejdsgiver.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) lover en hurtig løsning for de nordjyske pendlere. Samtidig har han stor tiltro til nordjyderne, når det kommer til selv at finde løsninger og ikke gå i panik. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

- Den løsning er for folk, der ikke kan undværes. Derfor vil jeg også sende den helt klare og utvetydige opfordring til arbejdsgiverne, at de kigger meget grundigt ned i, hvem de selv definerer som jobkritisk personale. Det giver sig selv, at læger og sygeplejersker hører til blandt dem, men jeg har også hørt om en medarbejder på en grillbar, som har fået besked på af sin arbejdsgiver, at vedkommende er jobkritisk personale. Men det er altså vigtigt, at det kun er i særlige tilfælde, at man skal krydse kommunegrænserne, for vi skal begrænse den her smitte så meget, som vi overhovedet kan. Vi står i en meget alvorlig situation, siger Benny Engelbrecht.

Med det du siger, vil mange jo stadig være efterladt med et stort spørgsmålstegn om, hvorvidt de har en jobkritisk funktion.

- Det er heller ikke så enkelt, at jeg kan svare på det på stående fod. Derfor arbejder vi også netop nu på højtryk for at lave en klar definition på det sammen med vores kolleger i justitsministeriet og sundhedsministeriet.

Jeg kan godt forstå, det her er en ekstraordinær situation uden drejebog, men kan man ikke godt sige, at denne problematik var en, I ikke var opmærksom på, da der skulle træffes hurtige beslutninger?

- Der er ingen tvivl om, at der - når man skal lave hurtige indsatser - vil være behov for justeringer, medgiver transportministeren.

Stor tiltro til nordjyderne

Han oplyser, at han forud for offentliggørelsen af den nye bekendtgørelse, som definerer rammerne for den kollektive transport i de syv nordjyske kommuner frem til i første omgang 3. december, aftalte med NT, at bekendtgørelsen kunne "genbesøges", hvis der viste sig et behov for det.

- Det afgørende er bare, at færrest mulige borgere i de syv kommuner passerer kommunegrænserne, pointerer Benny Engelbrecht.

Hvis situationen med cluster 5-mutationen af coronavirus er så truende for en kommende vaccine og dermed folkesundheden globalt set, er det så ikke bedre at lukke totalt ned for syv nordjyske kommuner frem for stadig at tillade trafik på kryds og tværs?

Hvis der er noget, jeg ved om nordjyderne, er det, at det er et sindigt folkefærd, som forstår at tænke sig om. Benny Engelbrecht, Transportminister (S)

- Nordjylland er den landsdel, jeg har allerstørst tiltro til vil være i stand til at finde rigtigt mange af de her løsninger selv. Med velberåd i hu, uden at gå i panik og uden at skulle detailreguleres. Hvis der er noget, jeg ved om nordjyderne, er det, at det er et sindigt folkefærd, som forstår at tænke sig om. Vi skal bare huske på, at det her drejer sig om at beskytte os selv og hinanden, siger Benny Engelbrecht.

Hvad skal nordjyske pendlere med jobkritiske funktioner, som står i denne situation tirsdag morgen, stille op?

- Det bliver forhåbentlig klart i løbet af meget kort tid. Vi arbejder i hvert fald på højtryk for at give nogle præcise retningslinjer og ændre den bekendtgørelse, der ligger. Indtil videre skal NT arbejde efter den, der er. Vi håber at have ændringerne klar til, at det kan træde i kraft i morgen (tirsdag, red.) Jeg tænker, det vil være en rigtig god idé, at man der lige tjekker NT's hjemmeside, inden man tager afsted - og så måske også tager afsted i lidt god tid, siger Benny Engelbrecht.