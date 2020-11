Minkaflivning: 76 dyrlæger politianmelder Fødevarestyrelsen

NORDJYLLAND:En større gruppe dyrlæger har - ligesom en række enkeltpersoner de seneste dage - politianmeldt Fødevarestyrelsen for "overtrædelse af bestemmelser vedrørende beskyttelse af dyr i forbindelse med aflivning af mink", som det hedder i politianmeldelsen.

76 dyrlæger fra hele landet og to dyrlægestuderende har skrevet under på politianmeldelsen.

- Underskrifterne er indsamlet i en lukket Facebookgruppe, som kun dyrlæger og dyrlægestuderende har adgang til, så jeg kan stå fuldt inde for underskrifterne, siger initiativtageren til politianmeldelsen, dyrlæge Sisse Holm-Thomsen fra Dræby på Fyn.

Politianmeldelsen sker på baggrund af den video, der har floreret med en levende mink, der forsøger at slippe ud af en defekt aflivningskasse, samt videoer af levende mink på vej i forbrændingen.

- Vi foretager politianmeldelsen for ikke selv at komme til at bryde loven. I Dyrevelfærdsloven er der en paragraf, der siger, at "en dyrlæge, der bliver bekendt med, at dyr bliver behandlet uforsvarligt, skal anmelde forholdet til politiet. Dette gælder ikke, hvis forholdet ikke er groft eller straks rettes". Det er jo nok blevet rettet. Men vi mener, at forholdene omkring aflivningen er særdeles grove, siger Sisse Holm-Thomsen.

Hun understreger, at anmeldelsen ikke går på de enkelte dyrlæger, der har været med ude på minkfarmene for at overvåge aflivningerne. Anmeldelsen går mod de øverste ansvarlige i fødevarestyrelsen, siger hun.

- Det går simpelthen for stærkt. De, der har godkendt planen for aflivning, har ikke taget højde for, at aflivning på en forsvarlig måde tager tid. Vi ved godt, at minkene skal dø, men det må kunne gøres på en ordentlig måde, så vi ikke skal se videoer af mink, der desperat forsøger at slippe ud af defekte aflivningskasser eller levende mink på vej direkte i forbrændingen, siger Sisse Holm-Thomsen.

Den nye politianmeldelse kommer nu med i en efterhånden pæn stak af anmeldelser mod Fødevarestyrelsen, som Nordjyllands Politi nu skal i gang med at efterforske.