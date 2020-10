Minkavler mister tusindvis af dyr: Det vigtigste er, at sygdommen bliver stoppet - nu

SINDAL:Cirka 100 nordjyske minkavlere står til at miste cirka en million dyr til coronasmitten. For at få stoppet den uforklarlige smitte af corona blandt minkfarme i Hjørring, Frederikshavn og på Læsø, har fødevaremyndighederne besluttet, at dyrene på cirka 100 minkfarme skal slåes ned.

En af de minkavlere, der en af de kommende uger må sige farvel til godt 10.000 dyr er Bjarne Pedersen i Sindal.

Han fik i forrige uge selv konstateret corona, og dagen efter blev minkene også konstateret smittet.

Han er ked at, at han nu mister 10.000 mink, et helt års produktion og fire års avlsarbejde.

- Men i det store billede er det jo en lille pris. Det vigtigste er, at sygdommen bliver stoppet - nu. Det er løbet helt løbsk, siger Bjarne Pedersen.

Han ønsker at Fødevarestyrelsen, der skal stå for at slå minkene ned, kigger mod syd.

- Det vigtigste lige nu er, at der bliver slået så mange dyr ned, at sygdommen ikke bredder sig sydpå. Det vil være en katastrofe, hvis sygdommen kommer til at ramme andre steder i landet, siger han.

- For mig er det jo lige meget. Min besætning har været smittet - og har ikke symptomer mere. Men vi ved jo ikke, om de stadig smitter. Derfor handler det om at få stoppet spredningen, siger han.

Lige nu har han ikke sat sig ind i, hvordan reglerne er for kompensation.

- Det går jeg ud fra bliver aftalt mellem Kopenhagen Fur og sundhedsmyndighederne, siger han.

Skind er værdiløse

For landets minkavlere er det ellers så tæt på målstregen som det kan være. Fra førs i november begynder pelsningen.

- Lige nu fælder dyrene og pelsen er værdiløs, siger Bjarne Pedersen.

- Det eneste er måske, at kroppene kan bruges til biobrændsel. Ellers er det flere års avlsarbejde og et års produktion, der ryger lige til forbrænding. Men er det det, der skal til for at stoppe sygdommen, så ofre jeg gerne det. Jeg har selv haft sygdommen, og det er ikke noget at spøge med, siger han.

I Hjørring er der smitte på 29 minkfarme ud af 65farme i kommunen. I Frederikshavn er det 11 farme ud af 51, der er konstateret smittet Læsø er smitten i én farm ud af otte, hvor der er corona.

Yderligere 20 minkfarme er under mistanke for at have smitten.

Ønsker ikke at være kilde til angst

Også på landsplan bakker minkavlerne op om beslutningen om at aflive omkring én million mink i Nordjylland.

- Det er en tung beslutning, regeringen har truffet, men vi bakker fuldstændig op. I de seneste uger har vi alle oplevet, at stadig flere farme i Nordjylland er blevet smittet, og ingen har kunnet forklare stigningen, siger Tage Pedersen, der er formand for Danske Minkavlere til Ritzau.

- Menneskers sundhed må komme først. Vi ønsker ikke som erhverv at være kilde til angst i lokalsamfundet, tilføjer han.

Der er ifølge Danske Minkavlere 942 minkfarme i Danmark. Dermed er det mere end hver tiende, som skal aflive samtlige mink.