Minkavlere får den første pose penge: - Dejligt, vi endelig får lidt penge

NORDJYLLAND:Flere minkavlere i Nordjylland er ved at modtage de første penge for, at de i efteråret måtte aflive deres minkbesætninger.

- Det er selvfølgelig dejligt, at vi endelig får lidt penge, siger formand for Nordjysk Pelsdyravlerforening, Ole Bakke.

I første omgang gælder det et honorar til de minkavlere, der selv har stået for aflivningen af deres besætning. Honoraret dækker over udgifter til leje af udstyr og arbejdstimer, som minkavleren har haft i forbindelse med aflivningen.

- Der er nogle, som har været ude og købe eller leje aflivningsvogne, så de kunne blive færdige til rette tid, siger formanden.

Det blev besluttet i efteråret, at minkavlere, hvis besætningen ikke var smittet med covid-19, kunne få lov til selv at aflive deres mink.

Flere penge på vej

Helt lavpraktisk har det foregået på den måde, at minkavlerne har opgjort sine udgifter i forbindelse med aflivning. Herefter er der sendt en faktura til Fødevarestyrelsen.

- Man forstår jo ikke, at der skal gå så lang tid fra, at de får en faktura, til de udbetaler pengene. Det er helt uhørt, siger Ole Bakke.

Den endelige erstatning og tempobonus til minkavlerne forventes at være på plads i løbet af den kommende uge. Udstedelsen af den nødvendige erstatningsbekendtgørelse mangler stadig. Det gør også EU-godkendelse af modellen for udbetaling.

Minkavler John Trier Rasmussen, Brønderslev, skulle gerne få lidt penge nu - men det betyder ingenting, siger han. Arkivfoto: Martin Damgård

- Det batter ingenting

En af de nordjyske minkavlere, som nu gerne skulle få nogle penge for at have aflivet raske mink, er John Trier Rasmussen, Brønderslev Kommune.

Men han er medejer af fem minkfarme, og det er kun en af dem, der har kunnet sende en fakta på arbejdsløn og brug af udstyr.

- De penge burde komme nu, men det batter ikke noget. Det gør kun tempobonus for aflivningerne og betaling for de mink, Fødevarestyrelsen købte. Så det er ikke den store del, der kommer nu, eller ret mange avlere, der får. Men det er jo nok det, der nemmest kunne lade sig gøre nu, siger John Trier Rasmussen.

Han stiller sig uforstående overfor, at den store erstatning først skal godkendes af EU.

- Der kan jo ikke være tale om statsstøtte til et erhverv, når der ikke er noget erhverv at udkonkurrere. Det varer alt for lang tid, og det er så frustrerende. Vi aner ikke, hvad vi skal gøre med vores farme eller vores liv. Der er så mange ubesvarede spørgsmål, konstaterer den nordjyske minkavler.