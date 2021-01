Minkavlere får den første pose penge: - Dejligt, vi endelig får lidt penge

NORDJYLLAND:Flere minkavlere i Nordjylland er ved at modtage de første penge for, at de i efteråret måtte aflive deres minkbesætninger.

- Det er selvfølgelig dejligt, at vi endelig får lidt penge, siger formand for Nordjysk Pelsdyravlerforening, Ole Bakke.

I første omgang gælder det et honorar til de minkavlere, der selv har stået for aflivningen af deres besætning. Honoraret dækker over udgifter til leje af udstyr og arbejdstimer, som minkavleren har haft i forbindelse med aflivningen.

- Der er nogle, som har været ude og købe eller leje aflivningsvogne, så de kunne blive færdige til rette tid, siger formanden.

Det blev besluttet i efteråret, at minkavlere, hvis besætningen ikke var smittet med covid-19, kunne få lov til selv at aflive deres mink.

Flere penge på vej

Helt lavpraktisk har det foregået på den måde, at minkavlerne har opgjort sine udgifter i forbindelse med aflivning. Herefter er der sendt en faktura til Fødevarestyrelsen.

- Man forstår jo ikke, at der skal gå så lang tid fra, at de får en faktura, til de udbetaler pengene. Det er helt uhørt, siger Ole Bakke.

Den endelige erstatning og tempobonus til minkavlerne forventes at være på plads i løbet af den kommende uge. Udstedelsen af den nødvendige erstatningsbekendtgørelse mangler stadig. Det gør også EU-godkendelse af modellen for udbetaling.