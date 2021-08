Minkavlerne skal videre - nu får de en håndsrækning på 50 millioner kroner

NORDJYLLAND:I slutningen af 2020 blev landets minkavlere tvunget til at aflive deres dyr, og 370 nordjyske minkfarme lukkede.

Det medførte tab af arbejdspladser og store personlige og økonomiske konsekvenser for minkavlere, ansatte og deres familier - foruden dem, der har arbejdet i følgevirksomhederne.

Men nu har landets minkavlere fået en økonomisk håndsrækning til at komme videre. 28. juni blev der indgået en politisk aftale om pulje til udmøntning af tilskud til omstilling for minkavlere og følgeerhverv.

Med Omstillingspuljen får minkavlerne mulighed for igen at trække i arbejdstøjet, om end det ikke bliver den samme arbejdsuniform, som de har båret i mange år.

Mening med galskaben

Onsdag aften var en del af de nordjyske - nu tidligere - minkfarmere så mødt frem i DGI-huset i Aabybro for at høre om mulighederne for at få andel i puljen på i alt 50 millioner kroner, hvor den første ansøgningsrunde på 25 millioner kroner allerede er åben.

Blandt de fremmødte var Poul Westergaard, der er forhenværende minkavler fra Gjøl.

Sammen med sine brødre måtte han sidste år aflive 100.000 mink og sige farvel til 50 års livsværk.

Det var med lige dele positiv interesse og sund skepsis, at Poul Westergaard deltog i arrangementet.

- Omstillingspuljen kan sikkert komme mange minkavlere til gavn. Men vi er altså også mange, for hvem fremtiden endnu er uvis. Personligt synes jeg, at timingen kunne have været bedre, da vi er mange, der ikke er klar til at gøre brug af Omstillingspuljens muligheder endnu, siger han i en pressemeddelelse fra Erhvervshus Nordjylland, der stod bag mødet i Aabybro.

Omstillingspuljen, der skal få minkavlerne videre, skal ikke forveksles med den erstatning, som minkavlerne har ret til, efter at de blev tvunget til at lukke.

Forventningen er, at der kan gå op til fem år, før der kan udbetales erstatning.

- Jeg håber, at udbetalingen af vores erstatning fremskyndes, hvis vores gabende tomme haller skal bruges i forbindelse med omstilling til nyt erhverv. Galskaben skal jo på en eller anden måde give mening, siger Poul Westergaard.

Ansøgningsrunde er åben

Det var Erhvervshus Nordjylland, der stod bag informationsmødet i Aabybro.

Her håber administrerende direktør Lars Erik Jønsson, at mange af Omstillingspuljens midler kommer til at arbejde i og for Nordjylland.

- At Omstillingspuljen nu er en realitet, er et vigtigt skridt for nordjyske minkavlere hen imod at finde fodfæste igen og skabe et nyt indkomstgrundlag, siger han.

Omstillingspuljens første ansøgningsrunde lukker 20. september. Næste og sidste ansøgningsvindue på yderligere 25 millioner kroner åbner i 2022.